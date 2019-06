Schenkenberg

Sechs Golden-Retriever-Welpen erkunden bei Sidonie Lippert und ihrer Familie mit Spielzeugen, Rasseln und Musik in Schenkenberg die Welt. Die Hundebabys sind dreieinhalb Wochen alt, tollen durch einen Innenauslauf, hören Musik, toben mit einem Spielzeugaffen und schlafen in Kuscheldecken. Um sie farblich auseinanderzuhalten, sind die Hundebabys mit einem Wachsmalstift markiert.

Zur Galerie Sechs Golden-Retriever-Welpen zieht Sidonie Lippert mit ihrer Familie im Groß Kreutzer Ortsteil Schenkenberg auf. Die Hundebabys spielen gern, schlafen täglich mehrere Stunden und erkunden in ein paar Tagen erstmals den Außenauslauf im Garten.

Beobachtung der Welpen

Wenn die tierischen Geschwister toben und dabei vor Freude jaulen, ist Sidonie Lippert zufrieden. „Für dich ist der Welpe Teil deines Lebens, aber für den Welpen bist du das ganze Leben. Du stehst morgens einfach glücklich auf, wenn dich das kleine Wollknäuel ansabbert“, sagt die 30-Jährige der MAZ. Sie ist Hundehalterin aus Leidenschaft, kümmerte sich in ihrem Leben um mehr als zehn Hunde und zieht die Welpen gemeinsam mit ihrem Vierbeiner, der Hündin Siri auf.

Alle drei Stunden brauchen die Welpen momentan ihre Muttermilch. Sidonie Lippert übernachtet mit Babyfon im Schlafzimmer, achtet auf die Laute der Vierbeiner im Innenauslauf, schneidet ihre Krallen und beobachtet den Zustand der neuen Familienmitglieder. „Wenn man seine Welpen gesund in die Familie bringen will, muss man auch ein bisschen Schlaf und Zeit opfern“, sagt Lippert, die sich bei ihrer Familie für deren Unterstützung bedankt. Denn die erste Entbindung wurde für Hündin Siri zu einer schwierigen Geburt.

Tiere der Showlinie sind begehrt

Die gezüchteten Golden Retriever gehören zur sogenannten Showlinie, Experten achten bei den Tieren auf ihr Gangwerk und ein harmonisches Aussehen. Charakterlich gelten sie als ruhig, entspannt und idealer Familienhund. Die Golden-Retriever-Welpen locken Interessenten aus Köln, von der Ostsee und Berlin an. Sidonie Lippert ist Mitglied im Deutschen Retriever Club (DRC), der dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) angehört und vermittelt die Tiere an neue Familien. „Bei potenziellen neuen Hundehaltern ist mir das Verantwortungsbewusstsein der Personen sehr wichtig. Es muss das Gefühl da sein, dass sich die zukünftigen Besitzer wirklich um die Vierbeiner kümmern“, sagt die 30-Jährige der MAZ.

Lippert beachtet die Ahnentafel der Hunde, schaut nach eventuellen Formveränderungen des Körpers, überprüft das Gewicht der Welpen mit einer Babywaage und entwurmt die Tiere. Da die Welpen unterschiedlich groß sind, überprüft die Hundeliebhaberin, ob auch der kleinste Welpe ausreichend Muttermilch erhält. „Vor kurzem waren sie noch groß wie ein Handteller und jetzt wachsen sie so schnell“, sagt die Brandenburgerin. Ab Anfang Juli werden die Welpen ihr Haus in Schenkenberg verlassen, ein Hundebaby wird Lippert aber behalten. In den nächsten Tagen erhalten die kleinen Golden Retriever erstmals neben der Muttermilch eine spezielle Trockenfuttermischung.

Hundebabys gehen auf Erkundungstour

Die Hundebabys gehen in den nächsten Tagen und Wochen auf größere Erkundungstour, denn aktuell erweitern Sidonie Lippert und ihr Mann Patrick das Innenauslaufgehege. Zunächst tollen die Welpen im Wohnzimmer und durchstöbern anschließend den 150 Quadratmeter großen angefertigten Außenauslauf im Garten. Am Pfingstwochenende könnten sie dort erstmals draußen spielen.

Sidonie Lippert schließt nicht aus, dass auch ihre zweite Hündin Apple im nächsten Jahr Nachwuchs gebärt und genießt die Zeit mit den Welpen. „Man kann ohne Hund leben, muss es aber nicht“, sagt die Brandenburgerin der MAZ.

Von André Großmann