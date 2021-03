Nico Faupel führt SPD in Groß Kreutz/Deetz weiter an

Groß Kreutz (Havel)

Was fehlt den Menschen in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)? Was brauchen sie, und was wollen sie? Mit diesen Fragen werden sich die im Ortsverband organisierten Sozialdemokraten im Rahmen einer Bürgerbefragung an die Öffentlichkeit wenden – sobald es das Infektionsgeschehen zulässt. „Die Umfrage in allen Ortsteilen hatten wir schon vor der Pandemie geplant. „Mit zunehmender Anzahl von Impfungen werden wir auch wieder zunehmend persönlich auf unsere Mitmenschen zugehen können“, hofft Nico Faupel (39), der gerade einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Groß Kreutz/Deetz bestätigt wurde.

Auch in der Gemeindevertretung

Zu den ersten Ideen aus Gesprächen gehören zum Beispiel ein eingezäunter Bolzplatz sowie mehr Angebote für junge Menschen, aber auch ein „Erwachsenenspielplatz“. „Dafür wollen wir uns gemeinsam mit den Menschen einsetzen“, kündigte Faupel gegenüber der MAZ an. In der Kommunalpolitik ist der SPD-Mann kein Unbekannter. Seit 2019 gehört der Groß Kreutzer Familienvater der Gemeindevertretung an. Zu seiner Wiederwahl als Vorsitzender des Ortsverbandes sagte Faupel: „Die soziale Komponente muss in diesen krisengebeutelten Zeiten wieder mehr an Bedeutung gewinnen. „Die, die mehr haben, sollten mehr zum Gemeinwohl beitragen als die, die weniger haben. Das gilt im Großen auf Landesebene wie auch im Kleinen bei uns auf der örtlichen Ebene, wie zum Beispiel bei der jüngst verabschiedeten Neugestaltung der Hebesätze bei der Grundsteuer.“

Neuer Stellvertreter

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Carsten Schulz. Der gebürtige Uckermärker ist Sozialarbeiter von Beruf und erstmalig zum Vorstandsmitglied gewählt worden. Helmut Rothenburg komplettiert als Kassierer den neuen Vorstand der Groß Kreutzer Sozialdemokraten. Rothenburg bekleidet dieses Amt bereits 31 Jahre und ist damit einer der größten Erfahrungsträger der Groß Kreutzer Sozialdemokraten.„ Wir haben als SPD in der Gemeinde einiges mitgestaltet und haben noch viel vor. Da kommt das einstimmige Mandat für den Vorstand wie gerufen“ zeigte Faupel sich zufrieden mit dem Wahlausgang.

Von Frank Bürstenbinder