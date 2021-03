Schmergow

Obwohl lange Jahre verheiratet, hat sich Reinhard Kwaschik (68) noch einmal verliebt. Und das kam so: Vor einigen Jahren zog der gebürtige Torgauer mit seiner Frau Dorothea aus Mitteldeutschland nach Schmergow, um an der Havel den Ruhestand zu genießen. Das alte Pfarrhaus stand gerade zum Verkauf. Die Kwaschiks schlugen ein. Mit Pfarrhäusern kennt sich das Ehepaar bestens aus. Reinhard Kwaschik ist selbst Pfarrer, betreute bis zum Ruhestand eine Gemeinde in Altenburg. Das Havelland kannte und schätzte er schon lange von den vielen Besuchen in Potsdam bei Mutter und Bruder.

Aus einer berühmten Werkstatt Der Name Gesell steht für zahlreiche Orgelbauten in der Mittelmark. Die Orgel in Schmergow entstand 1856 noch unter dem Potsdamer Werkstattgründer Carl Ludwig Gesell (1809-1867). Aus seiner Werkstatt ging 1894 die bekannte Firma Schuke hervor. Die Schmergower Orgel zeichnet sich mit sieben Registern und 288 Pfeifen, davon sind 137 original erhalten, durch eine sehr charaktervolle Klangvielfalt aus. Die Firma Markus Roth aus Nauen hat die Orgel 2019/20 wieder voll bespielbar gemacht. Finanziert wurden die Arbeiten mit Eigenmitteln, Zuschüssen des Kirchenkreises und der MBS in Potsdam. Mit Geld aus dem Schmergower Ortsteilbudget wurde vor wenigen Tagen eine Informationstafel an der Kirchhofmauer angebracht.

Doch aus dem gemütlichen Lebensabend ist für den Neu-Schmergower ein Unruhestand geworden. Zwischen Pfarrhaus und Kirche liegen nur wenige Meter Luftlinie. Als Reinhard Kwaschik zum ersten Mal die Treppe im feldsteinernen Turm zur Orgelempore bestieg, war es um ihn geschehen. Er stand vor einer 1856 geweihten Orgel aus der Werkstatt der berühmten Potsdamer Instrumentenschmiede Gesell & Schulz. Und weil Kwaschik vor seinem Pastorenleben den praktischen Beruf eines Orgelbauers erlernte hatte, erkannte der Fachmann recht schnell, wo es in Schmergow klemmt.

"Die kleinste Orgelpfeife ist nur wenige Zentimeter groß." Pfarrer i.R. Reinhard Kwaschik ist ein gelernter Orgelbauer. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Die kleine, aber wertvolle Dorforgel war nicht mehr voll bespielbar. Von sieben Registern waren nur noch drei nutzbar“, erinnert sich Kwaschik. Zwar gab es in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder Bemühungen der Kirchengemeinde die Orgel restaurieren zu lassen, doch erst als sich der zugezogene Pfarrer im Ruhestand vor den Karren spannte, kam Bewegung in die Angelegenheit. Rund 25 000 Euro konnte der Gemeindekirchenrat von zahlreichen Spendern und Institutionen einwerben, um die Orgel wieder komplett bespielbar zu machen. Ein Auftrag, der an die Nauener Orgelbaufirma Markus Roth ging. Unter anderem wurden alle Pfeifen ausgebaut, gereinigt und repariert. Umfangreich überarbeitet wurde die Windlade als Herzstück der Orgel.

Blick von der Orgelempore auf den Innenraum der Schmergower Kirche. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nachzulesen ist die Geschichte der Schmergower Orgel, die sich zum „immateriellen Weltkulturerbe“ zählen darf, seit wenigen Tagen an der Kirchhofmauer vor der Bushaltestelle. Mit Geld aus dem Schmergower Ortsteilbudget konnte die ortsansässige Tischlerei von Klaus Habicht eine große Infotafel bauen, die mit Bildmaterial von Martin Vater versehen wurde. Um das Layout kümmerte sich Kornelia Menzel. So erfahren Besucher unter anderem, dass die Orgel erstmals und noch vor der offiziellen Einweihung zur Beerdigung des Bauern Fr. Bochow am 17. Juli gespielt wurde. Die Info-Tafel war eine der neuesten Ideen von Reinhard Kwaschik. Und sie kam zur richtigen Zeit. „Coronabedingt gibt es derzeit keine Gottesdienste oder öffentliche Konzerte. Die Tafel ist eine Möglichkeit, um auf diesem Weg über die Bedeutsamkeit unserer Orgel zu berichten“, sagte Kwaschik der MAZ.

Von den 288 Pfeifen der Schmergower Orgel sind 137 original erhalten. 2019/20 wurde das Instrument in einem ersten Abschnitt saniert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar durfte die Schmergower Orgel nach der Restaurierung für ein Konzert im Herbst erklingen, doch seither gilt eine Zwangspause. „Wir hoffen, dass wir im Sommer wieder Einladungen zu kleinen Konzerten aussprechen können“, wünscht sich der Pfarrer i.R. Erfreut vom Engagement rund um die Orgel ist auch Ortsvorsteher Reinhard Keding: „Wir können als Dorf stolz auf dieses Instrument sein. Um so schöner ist es, dass in einem echten Gemeinschaftswerk gelungen ist, die Orgel wieder bespielbar zu machen.“ Ganz abgeschlossen ist die Restaurierung noch nicht. In einem zweiten Bauabschnitt soll das Gebläse erneuert werden. Dazu wird ein neuer Motor in die Orgel eingebaut. Bislang steht der Antrieb auf dem Dachboden. „Rund 3000 Euro wollen wir dafür einsammeln“, so Reinhard Kwaschik, der noch oft am Spieltisch zu hören sein dürfte. Er ist froh, dass seine Liebe zur Schmergower Orgel Früchte getragen hat: „Mit Glocken, die nicht läuten, Orgeln, die nicht funktionieren und Kirchen, die nicht öffnen, werde ich mich ein Leben lang nicht abfinden.“

Von Frank Bürstenbinder