Jeserig

Im Nest von Familie Adebar geht es eng zu. Gleich drei Jungvögel ziehen die Elterntiere in diesem Jahr in Jeserig groß. Nachts schlafen die Alten außer Haus, am Tage wird gefüttert. Nahrung gibt es auf den nahen Wiesen bis hin zur Havel reichlich. Nur noch ein paar Wochen bleiben dem Nachwuchs, um sich selbst in die Lüfte zu erheben. Die ersten Flugversuche stehen unmittelbar bevor. Noch belassen es die aufrecht stehenden Jungen bei einem heftigen Flügelschlagen. Wirklich gestartet ist noch keiner der Drillinge.

Störche suchen Nähe

Einflugschneise für die Jeseriger Störche ist die Schulstraße, wo vor über zehn Jahren ein Mast samt Nisthilfe aufgestellt wurde. „Es ist eine Freude zu sehen, wie begehrt der Standort ist. Offenbar suchen die Vögel regelrecht die Nähe zum Menschen“, berichtet Norbert Krütze, der von seiner Terrasse das stets ausgebuchte Nest mit einem Fernglas beobachten kann. Vor allem im Frühling ist Spannung garantiert. Storchenkämpfe mit bis zu drei Paaren haben die Jeseriger schon zu erlebt. Tragödien bleiben nicht aus, wenn sogar Küken aus dem Nest geworfen werden.

Anzeige

Norbert Krütze beobachtet die Storchenfamilie jeden Tag durch ein Fernglas. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

Das Jeseriger Storchennest sorgt immer für Gesprächsstoff und hat sogar Nachbarn einander näher gebracht. Jedes Jahr treffen sich Anwohner zum Storchenfest. Passiert über ihren Dächern etwas ungewöhnliches bei Adebars, funktioniert die Alarmkette. Notfalls muss Artenschützer Christian Kurjo von der Naturschutzbehörde des Landkreises per Hebebühne nach dem Rechten schauen. „Eigentlich bestand das Gelege aus fünf Eiern, zwei zerschlagene Eier wurden unter dem Mast gefunden“, berichtet Krütze, der wie Steffen Linke und Herbert Behrendt zu den Jeseriger Storchenvätern gehört.

Abschied Ende August

Im Laufe der Jahre ist das Storchennest zu einem Wahrzeichen im Dorf geworden. Der Kindergarten unternimmt Spaziergänge in die Schulstraße, auch andere Jeseriger schauen regelmäßig nach den Vögeln, die zu Sympathieträgern für die Gemeinde geworden sind. Für gewöhnlich geben die Weißstörche Ende August ihr Nest frei. Bis dahin werden die Jungen hoffentlich ohne Unfälle das Fliegen erlernt haben. Von den Menschen lassen sich die Jeseriger Störche jedenfalls nicht stören. Man lebt friedlich nebeneinander. Nur sein Auto sollte niemand auf dem Seitenstreifen unter dem Mast abstellen. Nicht alles, was von oben kommt, tut dem Lack gut.

Auf den nahen Wiesen finden die Jeseriger Störche ausreichend Nahrung. Quelle: privat

Um die 40 Brutpaare werden jedes Jahr im ganzen Altkreis Brandenburg und in den Ortsteilen auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg gezählt. Sie bringen es in guten Jahren auf 70 bis 80 Junge. Für endgültiges Fazit der kreisweiten Inventur der Population ist es noch zu früh. Artenschützer Kurjo geht von einem „mittelmäßigen Storchenjahr“ aus. Fest steht, dass die Störche 2020 sehr frühzeitig aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt sind. In Pritzerbe wurde zum Beispiel schon am 25. Februar der erste Rückkehrer gesichtet, obwohl noch etliche kalte Tage und frostige Nächte folgten. Das wechselhafte und feuchtere Wetter dürfte insgesamt für ein besseres Nahrungsangebot als in den beiden vergangenen Dürrejahren gesorgt haben – wovon auch der Nachwuchs profitiert hat.

Von Frank Bürstenbinder