Werder

Raus aufs Land und den Traum vom Eigenheim verwirklichen, ist im westlichen Umland Potsdams ein schwieriges Unterfangen geworden. In Werder ( Havel), Schwielowsee und Groß Kreutz ( Havel) ist freies Bauland nach starkem Zuzug in den vergangenen Jahren rar. Die Kommunen weisen aktuell wenn überhaupt nur kleinere Flächen aus. In der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) könnte sich das wieder ändern, allerdings erst in zwei Jahren, wenn der neue Flächennutzungsplan genehmigt wird, sagt Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) auf Nachfrage.

104 Treffer ergibt die Suche nach Bauland in Potsdam-Mittelmark beim beliebten Portal „Immobilienscout 24“. Freie Grundstücke werden dort vor allem in der Kreisstadt Bad Belzig, in Teltow, Stahnsdorf und Treuenbrietzen angeboten, meist direkt durch Hausbaufirmen. Sie werben mit Idylle, Stadtrandlage, Waldnähe oder Filetflächen. Auch Bauerwartungsland, das in absehbarer Zeit baulich genutzt werden könnte, taucht in der Liste auf.

Werder: Infrastruktur muss erst wachsen

In Werder ( Havel) gibt es aktuell keine Bebauungsplan-Verfahren, die darauf abzielen, neuen Wohnraum zu schaffen. Nach dem starken Zuzug der vergangenen Jahre soll zunächst die Infrastruktur mitwachsen, erklärte Stadtsprecher Henry Klix. Wie berichtet, werden zwei Grundschulen und das Gymnasium ausgebaut. In Glindow läuft die Erschließung des Bildungscampus der Hoffbauer-Stiftung und in der Damaschke-Straße entsteht eine neue Kita mit 200 Plätzen.

In den Havelauen gab es in den vergangenen Jahren mit Abstand den meisten Zuzug in ganz Werder (Havel). Quelle: Privat

Potenzial zur Nachverdichtung bestehe in Werder in Baulücken. Der Landkreis könne dort nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches Neubauten genehmigen, wenn sie sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche“ in die Umgebung einfügen, heißt es im Gesetzestext. Am stärksten gewachsen ist die Blütenstadt in den vergangenen Jahren eindeutig in den Havelauen. „Die Konversionsfläche wurde seit der Wende gezielt als neues Quartier für Wohnen und Gewerbe entwickelt. Seit 2014 fand hier eine Verdopplung der Einwohnerzahlen statt“, sagt Henry Klix. Lebten 2006 noch 448 Menschen in den Havelauen, sind es jetzt 2470 (Stand November).

Schwielowsee : Gemeinde hat nur noch Lücken im Angebot

Bei den Nachbarn der Gemeinde Schwielowsee laufen aktuell zwei B-Plan-Verfahren: zwischen dem Borker und dem Seddiner Weg in Ferch geht es um fünf mögliche Wohneinheiten und in Geltow Am Pappeltor um 14. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Pläne für Wohnbauten in Geltow (Vogelweg, Mühlenberg und Petzinstraße/Wentorfstraße) aufgestellt werden, teilt Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) der MAZ mit.

Am Petzinsee entstehen derzeit 20 neue Wohnungen. Quelle: Callidus Petzinsee GmbH

„Wir haben nur noch in ganz geringem Maße gemeindliche Flächen zur Verfügung“, sagt sie. Für diese müssten B-Pläne aufgestellt oder sogar der Flächennutzungsplan ( FNP) verändert werden. Aktuell gibt es in der Gemeinde zwei größere Wohnbauprojekte: Am Petzinsee in Geltow baut die Firma Callidus GmbH ein Quartier mit 20 Wohnungen ( MAZ berichtete) und in Caputh sollen im Blütenviertel mehr als hundert Wohnungen entstehen. Die ersten Häuser werden nach vielen Verzögerungen wohl im Frühjahr 2021 gebaut, wie von Hans Wolfgang Pausch, einem der Geschäftsführer der Caputh Mitte Blütenviertel GmbH, zu erfahren war.

Neue Wohnungen oder Einfamilienhäuser sind in Schwielowsee zuletzt vor allem entlang der Schwielowseestraße und Tagorestraße in Caputh sowie in Geltow an der Ecke Obstweg/Pappeltor und in der Straße Am Wasser entstanden. In allen drei Ortsteilen sind zudem Lücken geschlossen worden, erklärt Kerstin Hoppe.

Rund 10 Hektar neue Wohnbaufläche könnten entstehen

In Groß Kreutz ( Havel) gab es in den vergangenen Jahren viel Zuzug im Neubaugebiet der Birnenstraße im Ortsteil Groß Kreutz sowie in der Havelstraße in Götz. Einzelne Grundstücke verkaufte die Gemeinde an Privatpersonen, die sie dann bebauten. Aktuell laufen B-Plan-Verfahren für die Götzer Straße in Deetz sowie für Grundstücke zwischen den Straßen Lakenweg und Zu den Weiden.

Ein kleines neues Wohngebiet entstand in Götz, westlich der Havelstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

„Leider verfügen wir aktuell nicht mehr über freie Flächen“, sagt Bürgermeister Reth Kalsow. Mit einer Genehmigung des geänderten FNPs könnten neu ausgewiesene Wohnbauflächen allerdings über B-Plan-Verfahren baureif entwickelt werden. Mit grünem Licht für den FNP rechnet Reth Kalsow Mitte 2022. Im Zuge der Änderung könnten insgesamt 10,6 Hektar Wohnbaufläche verfügbar gemacht werden.

Im Jahr 2019 lagen die Grundstückspreise, herausgegeben vom Gutachterausschuss des Landkreises Potsdam-Mittelmark, in Schwielowsee mit bis zu 300 Euro pro Quadratmeter am höchsten, gefolgt von Werder mit dem Höchstwert von 270 Euro. In Groß Kreutz ( Havel) kosteten Grundstücke maximal 110 Euro pro Quadratmeter.

Von Luise Fröhlich