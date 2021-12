Groß Kreutz

Der Nikolaus kommt nach Groß Kreutz, steht auf dem Parkplatz und verschenkt Obst und Süßigkeiten. Doch nur Gäste, die im Auto sitzen und bei der Begegnung einen Mundschutz tragen, erhalten auch Geschenke. Autofahrer dürfen nicht aussteigen, eine Versammlung ist verboten.

Nikolaus mit Buch

Mit der Aktion startet der Kulturförderverein Groß Kreutz den ersten Drive-In der Vorweihnachtszeit. „Wir sagen nicht, wer der Nikolaus ist. Doch eines ist klar: Er kennt sich in Groß Kreutz aus, hat seinen Bischofsstab dabei und weiß dank mit einem goldenen Buch genau, welche Kinder artig waren“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Schulze.

Der Nikolaus verteilt in Groß Kreutz Geschenke. Quelle: Kulturförderverein Groß Kreutz

Bis zu zehn Helfer unterstützen das Event auf dem Edeka-Parkplatz in der Potsdamer Straße. „Hier wird es zugehen wie bei McDonalds, wir haben zwei extra Helfer, die den Verkehr regeln. Wir bitten alle Autofahrer aufmerksam zu sein, auch wenn ein kleiner Stau entstehen sollte“, sagt Andreas Schulze.

Chance trotz Corona

Der 52-Jährige macht klar, dass der Drive-in eine Chance für mehr Freude in der Vorweihnachtszeit ist. „Wir wollten unbedingt eine Aktion starten, und trotz Corona zeigen, dass wir da sind. Deshalb waren wir kreativ, alle anderen Veranstaltungen rund um Weihnachten mussten ja leider abgesagt werden“, sagt Schulz.

Er betont, dass die Vereinsmitglieder mit 2G und 2G Plus keine Chance sahen, einen Adventsmarkt zu ermöglichen. „Wir hätten alles absperren und kontrollieren müssen. Die Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten sind einfach zu hoch. Das hat uns als kleiner Verein abgeschreckt. Aber jetzt bescheren wir den Menschen zumindest eine kleine Freude“, sagt Schulz.

Am Sonntag, 12. Dezember, läuft der erste Groß Kreutzer Nikolaus Drive-In von 16.30 bis 17.30 Uhr. Anmeldungen per Mail an kultur-grosskreutz@t-online.de

Von André Großmann