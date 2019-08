Götz

Mit Renate Dannenberg beginnt in Götz mit seinen rund 1200 Einwohnern eine neue Ära. Renate Dannenberg (Götzer Wählerliste) löst nach 14 Jahren Detlef Lemke als Ortsvorsteher ab. Seit über 30 Jahren ist Renate Dannenberg bereits in der Kommunalpolitik. Doch bekannt ist die heute 62-Jährige in der Region auch noch ganz anders: Zu DDR-Zeiten war Renate Dannenberg Gemeindeschwester und absolvierte ihre Hausbesuche auf den Dörfern per Moped. „Wie im Film ,Schwester Agnes’“, sagt Renate Dannenberg und lacht.

Agnes Kraus ist in der Rolle der Schwester Agnes im Film die Gemeindeschwester, die sich nicht nur um ihre Patienten kümmert. Sie mischt sich auch in die Gemeindepolitik ein. Quelle: rbb

Sie betreute junge Mütter und Neugeborene ebenso wie Rentner, „ich war nicht nur Gemeindeschwester, sondern Zuhörer und Sozialarbeiter. Wir waren die Verbindung zur Gemeinde, zum Arzt und zu den Leuten.“

Als Kleinkind kam sie nach Götz

Ihre politische Motivation? „Ich lebe und liebe Götz, ich bin 1957 geboren und 1958 mit meinen Eltern hierher gezogen.“ Als Geschäftsführerin des Vereins Götzer Bergschützen ist Renate Dannenberg fast ebenso bekannt im Ort wie als Mitglied im Ortsbeirat. Seit der Wende arbeitet sie nun als Arzthelferin in einer Götzer Praxis. „Ich habe mit so vielen Leuten zu tun, die mich kennen, die ich kenne. Ich hab’ das Ohr an der Masse.“

Dass sie Ortsvorsteherin wurde, liegt am guten Wahlergebnis für sie. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich nur mitmischen wie immer“, doch als die 398 Stimmen für Renate Dannenberg für den Ortsbeirat ausgezählt waren, sagten die Götzer: „Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.“ Kein anderer Kandidat hatte so viele Stimmen auf sich vereinigen können wie Renate Dannenberg. Eigentlich habe sie sich mehr Freizeit zubilligen wollen. Ihre Mutter redete ihr gut zu: „Du machst so viel für den Ort, mach es doch einfach weiter als Ortsvorsteher!“

Bahnhof und Sparkasse

Götz besitzt eine Infrastruktur, von denen andere Orte nur träumen können: Bahnhof und Anbindung durch den RE 1 nach Berlin, Potsdam und Brandenburg, dazu Kita, Bäcker, Sparkasse, mehrere Arztpraxen, Zahnärzte, die Handwerkskammer mit ihrem Zentrum für Gewerbeförderung, dazu die Havel und Wald.

Ihre wichtigsten Ziele? Da nennt Renate Dannenberg zunächst den geplanten Radweg vom Bahnhof bis zum Havelradweg. „Wir warten auf Fördermittel.“ Über die rege Bautätigkeit in Götz freut sich die Ortsvorsteherin. „Wichtig ist aber auch altersgerechtes Wohnen. Viele ältere Götzer leben einsam in ihren Häusern.“ Für junge Familien sei mit Kitaplätzen und Bauland viel angeboten worden, nun seien die älteren Menschen dran. „Die sind noch viel zu kurz gekommen.“

Neuer Parkplatz für Pendler

Auf ein sensibles Thema will Renate Dannenberg alle Götzer bringen: „Ich möchte, dass unser Ort sauberer wird. Wir sprechen mit den Leuten höflich und nett und nicht mit dem Holzhammer: Hey, guck doch mal!“ Einfach mal vor der Haustür fegen und die Bordsteine von Unkraut befreien. Zudem sollen auch vermehrt Bänke in Ort Götzer Berge aufgestellt werden.

Der Götzer Friedhof soll um ein Urnenfeld für eine halbanonyme Bestattung ergänzt werden mit einer Mauer für die Namenstafeln der Beigesetzten. „Eine weitere grüne Wiese strebe ich an für halbanonyme Sargbestattungen, also für jene Menschen, die sich nach ihrem Tod nicht verbrennen lassen möchten.“ Diesen Wunsch hätten ihr viele Götzer anvertraut.

Voller Tatendrang

Ein zweiter Pendlerparkplatz am Götzer Bahnhof wäre ein weiteres Projekt: „Der Bedarf ist da.“ Auch die bauliche Situation einiger Arztpraxen, die in kommunalen Gebäude beheimatet sind, müsste verbessert werden.

Die Ortsvorsteherin ist voller Tatendrang. „Wir müssen dran bleiben und immer wieder bei den Themen sagen, dass wir das wirklich wollen, damit es nicht in Vergessenheit gerät.“

Schicksalsschlag in der Familie

Renate Dannenberg ist eine resolute Frau: „Ich weiß immer, was ich will! Bin immer konsequent und hilfsbereit.“ Aufgewachsen ist sie mit fünf Geschwistern, geboren in Großziethen. Ihr Vater arbeitete als Schäfer in Götz. 1988 wurde mit 56 Jahren auf einer Weide vom Blitz erschlagen. „Man fragt sich immer, warum? Es war schlimm.“

Die neue Ortsvorsteherin lebt mit ihrem Mann auf dem Grundstück, das dessen Familie seit Generationen gehört. Seit 1976 ist das Paar verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder. An der Wand in der Diele hängt Jagdtrophäe neben Jagdtrophäe, im Garten wirft ein alter Walnussbaum Schatten. Für Renate Dannenberg ist ihr Zuhause ihr Paradies.

Von Marion von Imhoff