Region Werder

Eines ist bei der Landtagswahl besonders deutlich geworden: Kaum eine Wahl zuvor hat so viel Bewegung in die politische Landschaft Brandenburgs gebracht. Das lässt sich auch in der Stadt Werder sowie in den Gemeinden Schwielowsee und Groß Kreutz beobachten.

CDU in Werder muss Spitzenposition abgeben

S...