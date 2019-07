Schenkenberg

Der Mann mit der weinroten BMW unterm Hintern kennt keine Langeweile. Franz Herbert Schäfer ist Familienvater, steht mit beiden Beinen im Berufsleben, bekleidet diverse Ehrenämter und liebt sein schnelles Hobby, wann immer sich die Gelegenheit bietet – Motorradfahren. Trotzdem greift der 59-jährige Schenkenberger noch einmal nach einer Herausforderung. Am 1. September will Schäfer für die CDU, der er seit 2008 angehört, als Direktkandidat in den Brandenburger Landtag einziehen.

Jeder hat zwei Stimmen Franz Herbert Schäfer kam 1992 als Justizbeamter aus Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg, wo er seine Frau kennenlernte. Die Familie mit zwei Söhnen lebt seit 1996 in Schenkenberg. Er ist seit 2008 Vorsitzender der Gemeindevertretung in Groß Kreutz ( Havel). Der Wahlkreis 16 zur Landtagswahl am 1. September umfasst die Ämter Beetzsee, Wusterwitz und Ziesar sowie die Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel). Dazu kommen die Brandenburger Stadtteile Görden und Plaue. Die CDU hat Franz Herbert Schäfer als Direktkandidat aufgestellt. Jeder Wähler hat zur Landtagswahl zwei Stimmen. Mit der 1. Stimme wird der Abgeordnete des Wahlkreises gewählt. Die 2. Stimme entscheidet über die Sitzverteilung im Landtag.

Was den aus dem Siegerland stammenden Metzgersohn antreibt? „Wo Gesetze entstehen, möchte ich mich nützlich machen“, sagt ein unaufgeregter Bewerber, der zwar der Landtagswahl mit Spannung entgegensieht, doch dessen Bodenständigkeit keinen Platz für Luftschlösser im Wahlkampf lässt. Gelingt es ihm nicht, der SPD mit ihrem Direktkandidaten Udo Wernitz den ewigen „Kuhnert-Wahlkreis“ 16 abzunehmen, bleibt Schäfer auf seinem Posten. Als Personaldezernent am Oberlandesgericht Brandenburg und als Gemeindevertretervorsteher und CDU-Chef von Groß Kreutz ( Havel) sowieso.

Nicht mehr unbekannt

So war es schon 2016, als Schäfer die Landratswahl gegen Amtsinhaber Wolfgang Blasig ( SPD) verlor. Doch drei Jahre später läuft einiges anders. Schäfer ist nicht mehr der Unbekannte von der Emster. Im Wahlkreis 16, der den Altkreis Brandenburg-Land und die Brandenburger Stadtteile Görden und Plaue umfasst, hat sein Name einen Klang bekommen. Wo Schäfer auftaucht, geht es nicht um Attacke, sondern um Zuhören. Er wiegelt nicht ab, sondern adelt jeden Redner als besondere Persönlichkeit, deren Meinung ihm wichtig ist.

Franz Herbert Schäfer (l.) hat das Brandenburger Umland bereits 2016 im Wahlkampf um den Landratsposten kennengelernt. Hier bei einem Besuch der Fiener Agrargenossenschaft in Ziesar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Diskurs mit den Bürgern ist für den katholischen Christdemokraten unter anderem eine wichtige Lehre aus den Jahren der rot-roten Koalition und ihrer gescheiterten Kreisgebietsreform, die an der Basis niemand wollte. „Da wurden ehrenamtliche Kommunalpolitiker pro forma bis tief in die Nacht im Landtag angehört. Diese Behandlung war keine Sternstunde für Brandenburg“, ist Schäfer überzeugt. Überhaupt sei einiges im Land schief gelaufen.

Wo es klemmt

Der Direktkandidat bescheinigt der Landesregierung eine „dumme Personalpolitik“, die zu einem Kahlschlag bei Justiz, Polizei und in der Bildung geführt hätte. Er wolle seine Erfahrungen und Kenntnisse einbringen, um diese Fehler rückgängig zu machen, so Schäfer. Als Mitglied des Landtages würde sich der Schenkenberger gern in den Rechtsausschuss und in den Ausschuss für Infrastruktur/Ländliche Räume einbringen. „Im Beruf und im Ehrenamt erfahre ich jeden Tag, wo es in diesen Bereichen klemmt.“

Mehr Bauland

Schäfer teilt die Kritik des CDU-Landesvorsitzenden Ingo Senftleben, der nach einem von ihm erhofften Regierungswechsel den Landesentwicklungsplan mit Berlin kündigen will. Gleichwertige Lebensverhältnisse von Stadt und Land seien mit diesem Papier nicht zu machen. Zwar sei auch er gegen eine Zersiedlung der Landschaft, doch müsse es den Kommunen leichter gemacht werden, Bauland durch Abrundungen, Ergänzungen und Lückenschließungen auszuweisen. „Engstirnigkeit bei den Regeln und Schwäche bei der Auslegung der gesetzlichen Möglichkeiten behindern die Entwicklung unserer ländlichen Gemeinden“, so Schäfer.

Straßen und Internet

Gleichzeitig warnt der Direktkandidat davor, die Menschen in den Dörfern für dumm zu verkaufen. Dafür sollte ihnen mehr zugetraut werden. „Wer auf dem Lande wohnt, weiß, dass er ein Auto braucht und die Kinder mit dem Schulbus zum Unterricht fahren müssen. Gleichwertig bedeutet nicht gleiche Lebensverhältnisse wie in der Stadt, wo alle zehn Minuten ein Bus kommt und das Krankenhaus um die Ecke liegt. Dafür sollte sich das Land um ordentliche Straßen und ein schnelles Internet kümmern“, so Schäfer.

Nicht alles kostenlos

Eine Lanze will der Christdemokrat für die Finanzierung des Brandschutzes brechen. Die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren dürfe nicht allein von der Haushaltslage der Kommunen und Ämter abhängig sein, meint Schäfer. Vielmehr solle das Land den Trägern des Brandschutzes dauerhaft mit festen Geldsummen beistehen. Woher das Geld kommen soll? Nach Schäfers Auffassung müsse nicht alles, was sich um Kita-Betreuung und Schulessen dreht, kostenlos sein. Er plädiere für eine neue Abwägung zwischen sozialen Wohltaten und einer infrastrukturellen Grundversorgung.

Von Frank Bürstenbinder