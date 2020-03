Schulstraße in Jeserig ist nun sicherer geworden

Jeserig

Die Schulstraße im Groß Kreutzer Ortsteil Jeserig ist nun eine Einbahnstraße. Diese Regelung soll für mehr Sicherheit vor der Grundschule führen. Das erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Schafföner.

Von der Bundesstraße 1 kann nun nur noch von Götz aus kommend rechts in die Schulstraße abgebogen werden. Die Fahrt bis zur Jeseriger Kirche ist hingegen noch in beiden Richtungen möglich. Die Einbahnstraße beginnt erst hinter dem früheren Pfarrhaus.

Elterntaxis und Busverkehr

Grund für die neue Verkehrsführung ist die unübersichtliche Situation, wenn der Schulbus und gleichzeitig viele Elterntaxis bei Schulbeginn und nach Unterrichtsschluss vorfahren, sagte Schafföner. Dies gefährde die Jungen und Mädchen erheblich. Die Einbahnstraße soll zur Verkehrsberuhigung führen.

Möglich gewesen wären auch bauliche Veränderungen der Straße, um diesen Zweck zu erreichen. Doch das hätte „Unmengen gekostet“, die Einbahnstraßen-Regelung konnte schnell umgesetzt werden.

Die Schulstraße vor der Jeseriger Grundschule ist nun sicherer geworden - für Kinder und für Katzen. Quelle: Marion von Imhoff

Auf Hinweis der Kommunalpolitiker soll künftig auch ein Schild, „veränderte Verkehrsführung“ auf solche Neuregelungen hinweisen. Denn es passiere immer noch, dass in die Straße falsch abgebogen werde, hieß es. Durch diese Warnung können sich Verkehrsteilnehmer besser auf die neue Einbahnstraßenregelung einstellen.

Notbetreuung an Schule

An der Jeseriger Grundschule läuft derzeit nur die Notbetreuung. Gestaltet wird diese in Abstimmung mit der Gemeinde von Erziehern und Lehrern. Schulleiter Michael Klose bittet in Corona-Zeiten zur Verhinderung von möglichen Ansteckungen, dass Eltern die Schule nicht mehr betreten sollten.

Michael Kloses dringender Appell: „Wir sind für Sie da, bleiben Sie – wenn möglich - für uns zu Hause.“

Von Marion von Imhoff