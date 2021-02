Spaß trotz Corona: Carnevalsclub Groß Kreutz hofft auf Party zum 60. Geburtstag

Groß Kreutz

Miss Piggy, Kühe und Wikinger sind beim Carnevalsclub Groß Kreutz (CCGK) beliebte Outfits. Die Vereinsmitglieder feiern ihren Geburtstag zum Motto „60 Jahre, mal laut, mal leise, beim Ccgk geht weiter die Reise“, doch in Zeiten der Pandemie ist alles anders.

Party ohne Gäste

Denn die Party steigt ohne Gäste und die Räume in der seit Jahren als Feierlocation genutzten Gaststätte „Zur Eisenbahn“ in der Bahnhofstraße 12 bleiben still. Zum Rosenmontag am 15. Februar gibt es kein Streaming-Event. Stattdessen fordert Jugendbeauftragte Anne Becker Mitglieder auf, ihre besten Kostüme per Facebook und Instagram zu posten.

Zeigt her eure Kostüme 👯‍♀️🧚‍♀️🧜‍♂️ Bis Rosenmontag habt ihr nur noch Zeit eure besten Kostüme zu posten und damit eine... Posted by CCGK Carnevalsclub Groß Kreutz 1961 e.V. on Sunday, February 7, 2021

Die kreativsten drei Einsender erhalten eine Freikarte für das nächste Event. Doch wann die nächste Veranstaltung stattfindet, ist unklar. Sicher ist, dass die Fans des CCGK ihre Events vermissen. „Karneval bedeutet mehr als Feiern. Es schweißt als Gruppe zusammen, fördert die Kreativität und den Spaß. Dabei gibt es so viele schöne Momente, die man allein sicher nicht erleben würde“, sagt die 40-Jährige.

Hoffnungen für November 2021

Sie macht klar, dass für die Arbeit hinter den Kulissen, für die Choreographien, das Bühnenbild, die Technik und die Kostüme monatelange Planungen nötig sind. Ihr Hobby vermittelt für die Tochter des Vereinspräsidenten Thomas Becker Werte, ist ein Symbol von Durchhaltevermögen und Traditionen.

Sie will nicht, dass das Jubiläum des CCGK ausfällt und wünscht sich, dass Karnevalsfeten im November 2021 möglich sind. „Wenn das nicht so ist, wäre das einfach nur traurig, aber nicht zu ändern. Wir vermissen den Karneval schon sehr, wollen aber auch niemanden gefährden und sitzen dieses Virus eben einfach aus. Aufgeben ist für niemanden von uns eine Option. Gegen das Karnevalsvirus gibt es definitiv keine Impfung“, sagt die Groß Kreutzerin.

Letzte Party fast ein Jahr her

Für sie ist das Highlight der Saison das Motto des Vereins. Sie erinnert sich mit Wehmut zurück, denn die letzte Veranstaltung des CCGK ist fast ein Jahr her. Am 16. Februar 2020 feierten die Karnevalisten den Kinderfasching, einen Tag zuvor bejubelten sie die letzte Prunksitzung für Erwachsene.

Mit der Kostüm-Aktion will Anne Becker deshalb an den Spaß im Karneval erinnern und ihre Fans bei Laune halten. Sie hat zuletzt als Robin Hood gefeiert und sagt, worauf sie bei der Social Media-Kampagne hofft.

Tierkostüme erwünscht

„Ich freue mich über Tierkostüme und neue Ideen. Jeder kreative Gedanke ist einzigartig und etwas Besonderes. Meine letzte Verkleidung war im Stile eines Robin Hood“, kommentiert die Karnevalistin.

Sie hofft, dass sich alle 60 Mitglieder des größten Groß Kreutzer Karnevalsvereins wiedersehen und bei sinkenden Infektionszahlen gemeinsam an Ideen für Shows arbeiten.

Anne Becker macht klar, dass niemand die Freude am Leben aus den Augen verlieren sollte. „Spaß ist trotz Corona möglich und vor allem werden wir wieder live da sein, sobald es planbar ist. Dann erklingt wieder dreimal unser Schlachtruf Groß Kreutz, Helau. Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen“, sagt die Groß Kreutzerin und prüft ihre Nachrichten in den sozialen Netzwerken.

