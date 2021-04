Groß Kreutz

Für Lachen und Kopfschütteln hat das neue Wartehäuschen am Bahnhof in Groß Kreutz gesorgt. Denn es steht am Rande des Bahnsteigs, auf einem offenbar frisch gepflasterten Untergrund – allerdings nicht vor, sondern hinter dem Geländer, sodass Bahnreisende es bisher nicht nutzen können.

Noch nicht fertig?

Laut Wilfried Ruppert steht das neue Häuschen, das als Ersatz für den maroden Vorgänger dient, schon seit etwa einem Monat dort. Der Groß Kreutzer Anwalt ist Mitglied im Bundesvorstand des Bahnkundenverbandes (DBV). „Zunächst habe ich auch geglaubt, dass es noch nicht fertig sein könnte“, sagt er auf Nachfrage der MAZ. Denn so war es bei einem ähnlichen Fall in Wusterwitz Mitte März (MAZ berichtete). Aber seitdem es hinter der Barriere steht, tut sich nichts mehr. Am gegenüberliegenden Bahnsteig seien hingegen zwei neue Häuschen aufgestellt worden, die auch zugänglich sind, berichtet Wilfried Ruppert.

Inzwischen ist das Häuschen mit Graffiti vollgeschmiert und auf den nagelneuen Sitzen seien leere Getränkebecher hinterlassen worden. „Als Mitglied des Bahnkundenverbandes musste ich da einfach aktiv werden“, sagt er. In mehreren Facebook-Gruppen kursiert jetzt das Foto des verlassenen und abgegrenzten Wartehäuschens. Einige Nutzer des sozialen Netzwerks mutmaßen, dass das Geländer noch abgebaut werden wird. So sei es auch schon in Götz und eben auch in Wusterwitz gewesen, schreibt eine Facebook-Userin.

Bahn: Häuschen steht noch nicht an finalem Standort

Aber die Erklärung der Deutschen Bahn ist eine andere: Einem Sprecher zufolge steht das Häuschen noch nicht an seinem endgültigen Platz. „Das wird jetzt im Mai erfolgen“, sagt er auf Nachfrage. Wie die Situation zustande gekommen ist, ließ er offen. Am Bahnhof in Wusterwitz war das neue Häuschen zunächst nur durch eine fehlende Rückwand zu erreichen, weil direkt vor der offenen Front, wie auch in Groß Kreutz, ein Geländer stand. Die Bahn erklärte der MAZ damals zu diesem Fall, dass das Häuschen noch nicht fertig sei. Die „finale technische Abnahme“ habe inzwischen stattgefunden. „In Wusterwitz hat jetzt alles seine Ordnung“, so der Bahnsprecher am Dienstag.

Von Luise Fröhlich