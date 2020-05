Schenkenberg

Glücklicherweise glimpflich endete am Mittwoch um 15 Uhr der Brand auf einem Reiterhof in Schenkenberg. Mehrere Strohballen waren in Flammen aufgegangen. In der Nähe hatte jemand Unrat verbrannt. Die Polizei geht davon aus, dass Funkenflug die Ballen in Brand gesetzt hatten. Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen.

Menschen und Tiere waren nach Polizeiangaben nicht in Gefahr. Auch Gebäude waren von dem Feuer weit genug entfernt. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

