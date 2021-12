Telekom baut Mobilfunkmast neben Schenkenberger Sportplatz

Schenkenberg

Der SV Empor Schenkenberg bekommt einen neuen Nachbarn. Neben dem Sportplatz wird derzeit ein Mobilfunkmast errichtet. Die Fundamente sind schon gesetzt. Die ersten Meter wachsen in die Höhe. Mit dem rund 40 Meter hohen Stahlgittermast will die Deutsche Telekom AG ihr Mobilfunknetz in der Region Groß Kreutz (Havel) ergänzen. „Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Mit dem Mobilfunk-Ausbau erhöhen wir Geschwindigkeit und Kapazität“, erklärt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie, den Grund für die Baumaßnahme am südlichen Ortsrand von Schenkenberg.

Auch für andere Anbieter

Realisiert wird der Auftrag der Telekom vom Unternehmen Deutsche Funkturm GmbH. Geschäftsführer Bruno Jacobfeuerborn teilte der MAZ mit: „In erster Linie werden Kunden der Telekom von unserem Mast profitieren. Wir bieten den Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen.“ Der Mast soll in sechs bis zwölf Monaten in Betrieb genommen werden. Die neue Sendeanlage ist auch geeignet, um zukünftig 5G-Dienste zu übertragen. Für den Ausbau ihres Mobilfunknetzes sucht die Telekom weitere Dach- oder Maststandorte.

Von Frank Bürstenbinder