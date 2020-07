Jeserig

Ein Autodieb hat in der Nacht zu Samstag in der Schulstraße in Jeserig einen Kleintransporter gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Springer, Baujahr 2014 mit dem Kennzeichen PM-NF 231.

Es stand auf der Straße geparkt und dient einem Paket-Zusteller als Fahrzeug. „Glücklicherweise waren keine Pakete und Sendungen im Laderaum“, so Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich.

Der Halter bemerkte den Diebstahl am Samstag um 4 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Kripo hat Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZ