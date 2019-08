Schenkenberg

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 1 in Jeserig am Abzweig nach Schenkenberg hat eine 23-jährige Frau leichte Verletzungen erlitten. Sie war als Beifahrerin in einem Opel unterwegs, dessen Fahrer einen stoppenden VW Caddy zu spät bemerkte. Er fuhr auf den VW auf. Die Frau musste nicht ins Krankenhaus, der Sachschaden liegt bei 9000 Euro. Gegen den Unfallfahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline