Götz

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag um 7 Uhr in der Götzer Chauseestraße in Götz mit seinem Nissan mit einen VW-Transporter zusammengestoßen. Grund dafür war nach Polizeiangaben nicht ausreichender Sicherheitsabstand zum Vordermann. Der VW-Fahrer hatte zuvor kurz abbremsen müssen.

Im Nissan zogen sich dabei zwei Insassen teils schwere Verletzungen zu. Eine Person musste ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Straße während des Rettungseinsatzes halbseitig. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von MAZ