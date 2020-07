Vandalismus am Turm: Götzer Ortsbeirat wendet sich an Einwohner

Götz

Bis zum Äquator sind es 5840 Kilometer, New York liegt 6354 Kilometer entfernt, nach Peking fallen sogar 7410 Kilometer an. Wer vom Aussichtsturm auf dem 108 Meter hohen Götzer Berg in die Ferne schweift, kann in Corona-Zeiten Fernweh bekommen. Doch auch der weite Blick vom Havelland bis in den Fläming könnte das Herz erfreuen, wenn da nicht die Schmierereien an dem 2012 eröffneten Bauwerk und die Zerstörungswut am Fuße des Turms wären. Der Vandalismus rund um das beliebte Ausflugsziel oberhalb des Havelradweges hat jetzt den Götzer Ortsbeirat auf den Plan gerufen.

Viele Schmierereien Der Götzer Aussichtsturm ist derzeit nicht der einzige Schwerpunkt in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) wenn es um Vandalismus und Schmierereien geht. Selbst die neue Kita in Jeserig wurde schon angegriffen und beschmiert. Trafohäuser und Bushaltestellen in den Ortsteilen sind ebenfalls betroffen. Der 44 Meter hohe Aussichtsturm auf dem Götzer Berg wurde nach den Plänen des Brandenburger Ingenieurbüros Köber-Plan gebaut und 2012 eröffnet. In 26 Meter Höhe befindet sich die Aussichtsplattform mit einem herrlichen Rundumblick auf das Havelland bis in den Fläming. Möglicherweise gibt es in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge kein Turmfest. Bisher war die hohe Waldbrandgefahr auf dem Götzer Berg Anlass für die Absagen. Dafür soll es ein örtliches Erntefest der Vereine geben. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

„Allein sind wir machtlos. Auch mehr Schilder und Schranken bewirken nichts. Die Bevölkerung muss uns helfen, damit die Verantwortlichen für diese Sachbeschädigungen zur Verantwortung gezogen werden können“, steht für Ortsbeiratsmitglied Thomas Keilholz fest.

Anzeige

Die Schranke an der Hauptüberfahrt ist zerstört. Trotzdem ist das Befahren des Weges nicht erlaubt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

Das Gremium der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker hat deshalb die Götzer und ihre Gäste aufgerufen, sich mit Beobachtungen über auffällige Ereignisse an den Ortsbeirat oder die Ordnungsbehörde im Jeseriger Rathaus zu wenden. Das können Hinweise über illegal im Wald parkende Fahrzeuge, Feuerstellen oder Personen sein, die sich auf dem Berg am Eigentum der Gemeinde vergreifen.

Schmierereien befinden sich rund um den Turm Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Ortsvorsteherin Renate Dannenberg sollten auch die privaten Waldeigentümer und Jäger ins Boot geholt werden. Denn was sie feststellen, könnte für eine Strafverfolgung wichtig sein. Auf Anregung von Keilholz soll von nun an jede noch so kleine Beschädigung zur Anzeige gebracht werden. Nur so könne man auch die Polizei davon überzeugen, dass es auf dem Götzer Berg derzeit nicht mit rechten Dingen zugehe. Ein Vorhaben, dass vom Lehniner Oberförster Klaus Dechow unterstützt wird. „Offiziell gibt es für mich kein Problem, denn mir liegt nicht eine einzige Anzeige vor. Auch ist bisher niemand von der Gemeinde an die Forst herangetreten“, sagte Dechow der MAZ.

Ortsvorsteherin Renate Dannenberg Quelle: Marion von Imhoff

Auch Dechow ruft die Anwohner zur Zivilcourage auf. „Die Leuten können uns sogar anonyme Hinweise oder Fotos per E-Mail zuschicken. Aber unser Revierförster kann dort keinen Wachdienst schieben.“ Ähnlich sieht die Sache Fachbereichsleiter Jörg Schafföner von der Gemeindeverwaltung Groß Kreutz ( Havel), der abendliche Kontrollen durch die Verwaltung für schwer realisierbar hält. Dafür müsse die Bevölkerung mitmachen und Hinweise geben, so Schafföner.

Kein ausgeschilderter Parkplatz

Problem: Alle Zuwegungen zu dem unübersichtlichen Bergmassiv sind durch Schranken gesichert. Doch ausgerechnet die Sperre vor der betonierten und ebenfalls als Waldweg ausgewiesenen Hauptüberfahrt steht verbogen und unbrauchbar gemacht, sperrangelweit offen. Ein Zustand, der trotz Verbotsschild zur Weiterfahrt verleitet. Auch harmlose Besucher haben es mit dem Auto nicht einfach. Es gibt keinen ausgeschilderten Parkplatz. Das bislang als Abstellfläche genutzte Areal am Bergaufgang ist aufgewühlt.

Die Rasthütte am Fuß des Aussichtsturms ist demoliert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach einer vorübergehenden Sperrung des Aussichtsturms ist das Götzer Wahrzeichen für die Allgemeinheit wieder geöffnet. Der Bauzaun, mit dem die Kommune den Turm zwischenzeitlich abgesperrt hatte, ist allerdings nur noch Schrott. Fünf Zaunfelder waren während der Schließzeit irreparabel beschädigt worden. Rohe Gewalt ließen Unbekannte auch an der benachbarten Rasthütte aus, von der das Dach abgerissen wurde. Schmierereien befinden sich am Trafohaus, der großen Infotafel und an der Stahlkonstruktion des Turms – bis hinauf zur Aussichtsplattform. Rote Farbe bedeckt den Richtungsweiser nach Caputh und Weseram. Wohin der Blick nach Osten geht, können Auswärtige nur erahnen. Souvenirjäger haben bereits eine Platte von der Brüstung gebrochen.

Konstruktion steht fest

Aus einem besonderem Grund über den Vandalismus am Turm enttäuscht ist Ronny Linke vom Brandenburger Ingenieurbüro Köber-Plan. Der Architekt hatte einst das Bauwerk entworfen. „Natürlich blutet mir das Herz. Ich kann einfach nicht verstehen, wie so mit einer inzwischen überregional bekannten Sehenswürdigkeit umgegangen wird.“ Die Stahlkonstruktion selbst mit dem tragenden Treppenaufgang steht fest und sicher. Auch die aus rein optischen Gründen mit Holz verkleideten Abspannelemente erfüllen ihren Zweck.

Von Frank Bürstenbinder