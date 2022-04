Potsdam-Mittelmark

Der Frühling lässt zwar vom Wetter her noch etwas auf sich warten, doch die Veranstaltungen im Potsdamer Umland legen dieses Wochenende schon voll los. So gibt es etwa ein Street-Food-Festival voller interessanter (und teils skurriler) Lebensmittel aus aller Welt in Werder, einen Nordic-Walking-Kurs in Groß Kreutz und einen österlichen Kinofilm in Kleinmachnow. Auch für jene, die nicht unbedingt frühlingshaft veranlagt sind, ist wieder was dabei: Zum Beispiel eine Buchlesung, witzige Theateraufführungen oder eine Vernissage. Hier eine Übersicht darüber, was dieses Wochenende in der Region so alles stattfindet.

Highlight in Michendorf: Ein Retro-Abend voller Musik

Eine Zeitreise einige Dekaden in die Vergangenheit findet Samstagabend im Michendorfer Restaurant Bella Italia zum Alten Schloss statt. Bei der 80er- und 90er-Party, die Samstagabend um 21 Uhr beginnt, steht alles im Zeichen von Disco: Disco-Musik, Disco-Beleuchtung und Disco-Stimmung.

Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person und eine Reservierung unter 03320525287 oder bellaitaliaonline@gmx.de wird erwartet.

Highlight in Werder: Street-Food-Festival

Essen aus aller Welt wird dieses Wochenende in Werder zu finden sein, dazu live Musik und sogar Feuerwerke und eine Feuershow. Für alle ist was dabei – so gibt es Wurst aus Österreich, frisch zubereitete Pasta oder – für die Abenteurer unter uns – sogar Insektenburger. Bis Sonntag findet das Event dieses Wochenende täglich statt. Am Samstag gibt es die längsten Öffnungszeiten, von 12 bis 22 Uhr.

Das Street Food Festival findet in Werder an der Havel zum Großen Zernsee 6 statt. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind gratis mit dabei.

Für Kinder in Kleinmachnow: Vorösterliche Stimmung in den Kammerspielen

Die Osterzeit bricht an und die Kammerspiele Kleinmachnow bieten Familien einen schönen Einstieg: Mit dem animierten Film „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“. Der Film basiert auf dem fast 100 Jahre alten Kinderbuch „Die Häschenschule“ und erzählt von einer geheimen Zauberschule für Hasen. Erstmals wird einem Großstadthasen eintritt in diesen magischen Ort gewährt – doch dann verfärbt sich das magische goldene Ei plötzlich schwarz. Dahinter steckt der böse Hase Leo, der gemeinsam mit den Füchsen Ostern abschaffen will.

Gezeigt wird der Film in den neuen Kammerspielen unter anderem am Sonntag um 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 6 Euro und für „Minis“ 4,50 Euro.

Fit bleiben in Groß Kreutz: Nordic Walking

In einer kleinen Gruppe erlernen Teilnehmer diesen Sonntag in Groß Kreutz die Technik zu Nordic Walking. Die Sportart trainiert Kraft und Ausdauer, während man Zeit an der Frischen Luft und in der Natur verbringt und sich nicht überfordert. Der Kurs, geführt von Katrin Veit, dauert eineinhalb Stunden ab 9.30 Uhr, Treffpunkt ist der Bahnhof Groß Kreutz.

Eine Reservierung durch die Internetseite der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark ist notwendig (bit.ly/3Jh7A35) und es wird darum gebeten, seine eigenen Nordic-Walking-Stöcke mitzubringen. Der Kurs kostet 7 Euro, ermäßigt 5,30 Euro.

Was sonst noch stattfindet:

Am Samstag…

...ab 10 Uhr kann man sich in Saarmund beim Korbflechten in österliche Stimmung versetzen lassen. Weiter Informationen auf der Website der Bürgertreffs. Das Event kostet für Nichtmitglieder 5 Euro.

... um 19.30 Uhr spielt das Werderaner Theater Comédie Soleil „der Kredit“. Tickets kosten 18 Euro und können unter 03327/547235 oder kontakt@comediesoleil.de reserviert werden.

Am Sonntag…

...öffnet die Ruhlsdorfer Dorfkirche in Teltow von 14 bis 16 Uhr ein letztes Mal im Rahmen der „sieben Wochen (h)offen.“

... spielen um 15 Uhr Studenten der Universität der Künste Berlin in Petzow in einem Bläserquintett. Karten können unter 033237/8596-3 bestellt werden.

...kann man in geselliger Runde ab 20.15 im Teltower Grimm’s Hotel den Tatort anschauen. Am besten meldet man sich vorher unter 03025/80082050 oder bei berlin-potsdam@grimms-hotel.de an.

Von Linus Höller