Jeserig

Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern am Dienstagnachmittag in Jeserig an der Bundesstraße 1 haben Rettungssanitäter einen verletzten 65 Jahre alten Mann ins Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte sich durch einen Sturz Verletzungen an der Schulter zugezogen.

Er war mit einem 18-jährigen Radfahrer zusammengestoßen, der aus der Straße Am Akaziengrund in Richtung Bundesstraße 1 fuhr. Als er Richtung Groß Kreutz abbiegen wollte, bemerkte der Jüngere den anderen Radfahrer zu spät. Ein Ausweichmanöver scheiterte, beide Radler stießen zusammen.

Von MAZonline