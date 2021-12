Verliebt in Lehnin: Percy Assmann ist als DJ und Postbote ein Star in der Gemeinde

Lehnin

Liebe, Vertrauen und Humor treiben Percy Assmann an. Wenn am Morgen die Nachrichten zur Corona-Lage laufen, dreht er das Radio ab und geht ins Wohnzimmer. Hier bearbeitet der 39-Jährige seine Playlist und sieht seiner Frau Franziska und Baby George zu.

Heimat in Lehnin

Ihr Glück liegt in der Familie, die Heimat im Lehniner Ortsteil Damsdorf. Nach dem Kaffee am Morgen muss er schnell los, greift seine Jacke und läuft vom Grundstück am Chausseehaus zum Postfahrzeug. Nach ein paar Sekunden grüßt ihn der Nachbar, Percy Assmann kennt hier jeder.

Als Postbote fährt er täglich durch verschiedene Ortsteile in Groß Kreutz und Lehnin. Dabei führt ihn seine Route durch Lehnin, Bochow, Groß Kreutz, Deetz, Schmergow, Krielow, Michelsdorf, Krahne und Reckahn.

Jede Tour ein Abenteuer

Pro Tour begegnet er bis zu 450 Menschen und hat immer neue Gesprächsthemen. Der gebürtige Bochower spricht über die Einbruchsserie in Groß Kreutz, plant eine Sicherheitspartner-Gruppe mit Anwohnern aus anderen Ortsteilen, spielt Musik für Kinder in den Kitas und fordert einen Fußgängerüberweg vor der Damsdorfer Grundschule.

Als DJ ist er für Events in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel unterwegs. Doch warum macht er das? „Ich brauche nicht viel zum glücklich sein und muss nicht groß verreisen. Das hier ist meine Heimat, sie ist mir wichtig und die Menschen, die hier leben. Ich brauche nur meine Familie, gute Musik und etwas Zeit in der Natur. So lade ich meine Akkus auf und das reicht mir“, sagt er der MAZ.

Spezial-Pizza für den DJ

Seine Ehrlichkeit und der Humor kommen an und sorgen für kuriose Situationen. Weil Percy Assmann mit Halil Gueler vom Lehniner Bravo Grill befreundet ist, macht ihm der Gastronom ein Geschenk. „Ich habe jetzt meine eigene Beatbox-Pizza. Sie ist mit Brokkoli, Champignons, extra viel Käse und Kalbsfleisch belegt. Das ist schon cool“, sagt er.

Percy Assmann weiß, was Rückschläge bedeuten. Er hat schon eine Ehe hinter sich und das frühere Grundstück verkauft. „Aber: Negative Gedanken bringen dich nicht nach vorn und das Leben muss doch irgendwie weitergehen. Wir haben nur diese kurze Zeit auf der Erde und sie sollte schön sein“, sagt Assmann.

Corona zieht ihn nur selten runter, auch wenn viele Partys ausfallen und die Arbeitsbelastung bei der Post durch mehr Online-Bestellungen zunimmt. „Ich will nur, dass alle in meiner Familie gesund bleiben, der Rest kommt von allein. Ich denke aber, dass es der falsche Weg ist, so vieles zu verbieten“, sagt Assmann.

300 Kilo schwerer Koffer auf dem Götzer Berg

Immer wieder plant er um, sucht Alternativen und verwirklicht Ideen. Zum Herrentag 2020 hält ihn nicht mal der 300 Kilo schwere DJ-Koffer auf. Percy Assmann packt seine Sachen, fährt zum Aussichtsturm am Götzer Berg und schleppt die Ausrüstung 145 Stufen nach oben. „Mein Motto lautet: Lass’ dich nicht aufhalten, dafür ist das Leben zu kurz, man muss etwas draus machen“, sagt er.

Für seine Aktionen feiern ihn immer mehr Fans. Freunde von ihm haben schon Glitzertassen mit Assmanns Künstlernamen „Beatbox Percy“, liken seine Bilder bei Instagram und bekleben ihre Autos mit Stickern des DJ´s.

Hoffnung auf Silvesterparty

„Fast jeder in Lehnin und Groß Kreutz kennt mich und das soll auch noch lange zu bleiben. Ich wäre aber froh, wenn die Menschen mehr zusammenhalten“, sagt er. Weil die Corona-Zahlen steigen, wächst auch die Ungewissheit. So würde Percy Assmann gern erfahren, ob er seine Silvesterparty im Laden des Lehniner Ortsvorstehers Frank Niewar starten kann.

Er wartet ab und ist dennoch zufrieden, denn in den letzten Jahren hat ihn das Schicksal nicht im Stich gelassen. „Durch meinen Job als Postbote habe ich unsere Maklerin entdeckt. Sie hat mir das Grundstück empfohlen, auf dem ich bald mit meiner Familie lebe. Im Zweitjob als DJ lernte ich meine Frau kennen und war sofort fasziniert von ihrem Lächeln und ihrer Lebensfreude. Was will ich mehr?“, sagt Assmann.

Neues Haus im Kiefernweg

Während er seinen zwei Monate alten Sohn George auf dem Arm hält, denkt er mit Partnerin Franziska an ihre ersten Begegnungen. „Sie hätte mich fast mit dem Auto überrollt, weil ich so lange vor einem Haus stand“, sagt Assmann.

Franziska Säger kontert: „Aber nur, weil du so lang im Weg standest“. Dann küssen sich beide und planen gemeinsam das Wochenende. Sie sind ein Team, das sich am 17. Juli verlobt hat. Ihre Zukunft liegt in Damsdorf. Im Laufe des Dezembers kommt die Bodenplatte für das neue Grundstück im Kiefernweg, 2023 wollen sie heiraten, aber nur im engsten Kreis mit der Familie.

Franziska Säger ist sicher, dass Percy der Richtige für sie ist. „Mein Mann gibt immer Vollgas und hat viele Pläne. Doch er redet nicht nur, dahinter stehen Taten. Deshalb fühle ich mich bei ihm sicher und geborgen“, sagt die 30-Jährige.

Dann geht er wieder an den Rechner und schiebt seine Favoriten in der Playlist nach oben. „Kerstin Ott, Roland Kaiser und Maite Kelly und ACDC dürfen nirgendwo fehlen. Wenn wir in diesem Jahr nicht mehr feiern dürfen, dann halt 2022“, sagt Assmann.

