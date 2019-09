Schmergow/ Potsdam

Die Polizei hat in einem Potsdamer Krankenhaus das Unfallopfer gefunden, nachdem die Beamten seit Sonntagnacht gesucht hatten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 24 Jahre alten Iren. Er war in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr sturzbetrunken mit seinem Nissan Pick Up bei Schmergow von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich. Zeugen riefen die Polizei. Feuerwehr und Polizisten eilten zum Unfallort. Im Wrack entdeckten sie diverse Blutspuren, doch vom Fahrer oder anderen Insassen keine Spur.

Ein illegales Autorennen unter Verwandten?

Die Zeugen meldeten, dass ein anderes Fahrzeug angehalten und der Fahrer den Verletzten mitgenommen hatte. Offenbar hatte ein Landsmann den Unfallfahrer selbst in eine Klinik gebracht. Der Ire lag mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus und ist nicht ansprechbar. Bei dem Landsmann handelte es sich um einen 19-jährigen Verwandten des Unfallopfers. Auch an seinem Wagen fanden sich Unfallspuren. Auch der 19-Jährige war nach Ermittlungen alkoholisiert Auto gefahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt bei 16.000 Euro.

