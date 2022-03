Krielow

„Muuuh!“ dröhnt es aus dem Stall, „Iieeh-aaaah!“ röhrt es aus dem Nachbargebäude zurück. Auf dem Hof von Marco Hintze sagen sich zwar nicht Fuchs und Hase, aber doch Kuh und Esel gute Nacht. Das hat einen ebenso einfachen wie einleuchtenden Grund: Der Krielower schwört zum Schutz seiner 160 Weiderinder gegen Wölfe auf die Abschreckung durch Esel.

Drei Esel schützen eine Rinderherde

„Wir haben hier das Problem, dass auf dem Lehniner Truppenübungsplatz sogar schon zwei Rudel von unserem lieben Isegrim etabliert sind. Und wenn die jungen Wölfe das Rudel verlassen, kommen sie irgendwann auch zu uns. 2013 hatten wir die ersten Risse von Kälbern“, sagt der 49-Jährige. „Ich bin aus diesen Katastrophen ohne Entschädigung rausgegangen.“

Dafür aber mit dem Entschluss, etwas gegen die Bedrohung zu unternehmen. Die Esel dienen den Schäfern und Hirten in südlichen Ländern wie Rumänien oder Bulgarien bereits seit Langem als Wolfsschreck. Sie flüchten nicht, sondern brüllen den potenziellen Angreifer laut an. „Da unsere Koppeln 1,5 Kilometer vom Hof entfernt liegen, höre ich die Esel in manchen Nächten bis hierher brüllen und weiß: Da ist was im Gange“, sagt der Viehzüchter.

1000 Hektar Grün- und Ackerland und jede Menge zu tun

Seit über 30 Jahren ist der Krielower auf seinem Hof mit Rindern zugange, erst als Milchbauer, seit 15 Jahren als Fleischproduzent. Heute bewirtschaftet er mit seiner Familie und vier Mitarbeitern rund 200 Hektar Grünland und 400 Hektar Acker in der von Kanälen durchzogenen Senke zwischen Schmergow und Krielow. Hinzu kommen weitere Flächen anderer Eigentümer. Pflügen, Grubbern, Aussaat: Im Frühjahr hat Hintze alle Hände voll zu tun.

In seinem Stall stehen unterschiedliche Rinderrassen: Hereford, Deutsch Angus, hornlose Uckermärker, Limousin, Simmentaler Fleckvieh und Charolais-Einkreuzungen. „Ich find’s bunt schöner“, sagt Marco Hintze. Noch sind die Tiere im Stall, denn sie würden die junge Grasnarbe zum jetzigen Zeitpunkt nur zertreten und sich die Weidegrundlage nehmen.

Bis Mai kommen 60 Kälber auf die Welt

Zudem bringen die vielen Mutterkühe in den Wochen bis Mai mehrere Dutzend Kälber zur Welt, das erste Baby kam bereits am 21. März. Mal ist Hintze bei den Geburten selbst zugegen, oft aber geschieht es ganz ohne Zutun durch Menschen. Die ersten Tage verbringen die Kälbchen geschützt und ungestört bei der Mutter im Stall.

Dann verbringen sie mindestens sieben Monate auf der Weide. Bis zur Schlachtung bleiben den jungen Fleischrindern gut zwei Jahre, in denen es ihnen ziemlich gut geht. Hintze verzichtet bei seiner Extensivhaltung konsequent auf Antibiotika und hält nichts von der industrieüblichen Intensivmast. „Der Tierarzt würde an meinem Betrieb auf lange Sicht verhungern“, sagt er schmunzelnd.

Artgerechte Haltung und Futter aus eigener Produktion

Der Landwirtschaftsmeister und Betriebswirt setzt lieber auf Premium-Rindfleisch von gesunden Tieren aus artgerechter Haltung, auf kurze Wege zum Schlachthof und wochenlange Reifung. Zur letzten Fahrt begleitet er seine Tiere selbst. Als nächste ist vermutlich „Uschi“ an der Reihe.

Uschi (Mitte) ist wohl als nächstes an der Reihe. Auf ihrer letzten Reise wird sie von Marco Hintze zum Schlachtbetrieb nach Görzke begleitet. Quelle: Moritz Jacobi

Ihr Schlachtgewicht hat Uschi ausschließlich mit Futter aus eigenem Anbau erreicht. „Für die Milchproduktion hatten wir anfangs noch Soja zugekauft, aber als irgendwann die Klassifizierung nicht mehr eindeutig war und mir die Herkunft des Sojas immer schleierhafter wurde, haben wir uns entschieden, nichts mehr aus diesem Marktsegment zuzukaufen.“ Seit rund 20 Jahren stellt er sein Futter selbst her.

Das einzige, was zugekauft wird, sind Mineralstoffe, die dem Futter beigemischt werden müssen. Auch der Dünger stammt aus dem eigenen Mist beziehungsweise vom eigenen Maisfeld und landet nach der Verstromung in der Biogasanlage von Götz als mineralischer Gärrest irgendwann wieder auf den Feldern von Krielow.

