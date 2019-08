Schmergow

Der Deutschen liebstes Obst ist zur Ernte reif. Anfang September beginnt die Apfelernte, freilich auch für die Obstbauern in der hiesigen Region. Am Montag, dem 2. September, eröffnet Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger ( SPD) auf der Apfelplantage der Märkischen Obstbau GmbH in Schmergow offiziell die Saison der runden Frucht.

Obstbauern erwarten „gravierende Ernteausfälle“

Laut dem Gartenbauverband Berlin-Brandenburg verbinden viele Brandenburger Gärtner den Saisonstart mit dem Aufruf an die Verbraucher, regionale Äpfel zu kaufen – vor allem in diesem Jahr: Die Obstbauern erwarten gravierende Ernteausfälle. „Unsere Obstgärtner aus Brandenburg verfügen über erstklassiges Know-how, qualitativ hochwertige Äpfel zu produzieren und über ausgezeichnete Vermarktungschancen mit Blick auf die Hauptstadtregion“, sagt Klaus Henschel, Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg.

Frost und Fruchtfall Schuld an schlechter Ernte

In einer Mitteilung des Verbandes heißt es zudem: „Nach ersten Schätzungen gehen die Brandenburger Obstgärtner in diesem Jahr von einem Ertrag von 166 Dezitonnen pro Hektar aus. Dies wäre die niedrigste Apfelernte seit 2011.“ Informationen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zufolge liege der erwartete Ertrag um fast die Hälfte unter dem Ergebnis des Vorjahres und um 42 Prozent unter dem des Durchschnitts in den Jahren von 2013 bis 2018. „Bei einer Anbaufläche von rund 900 Hektar rechnen die Bauern derzeit mit einer Erntemenge von rund 15.000 Tonnen. Im Jahr zuvor wurden in Brandenburg noch 28.928 Tonnen Äpfel gepflückt.“

Ursachen für die voraussichtlich gering ausfallende Ernte sind der Frost Anfang April bis Anfang Mai sowie der „verstärkte Junifruchtfall, bedingt durch die Trockenheit und Hitze“, schreibt der Gartenbauverband in seiner Mitteilung.

Von Annika Jensen