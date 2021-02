Groß Kreutzer Bürgermeister: "Wir haben unser Geld selbst nötig!"

Mittelmark

Am 4. März soll der Kreistag den Haushalt für Potsdam-Mittelmark beschließen. Doch das letzte Wort über den Etat 2021, der erstmals ein Gesamtvolumen von über 500 Millionen Euro erreicht, ist auf politischer Ebene noch lange nicht gesprochen. Das wurde in dieser Woche bei einer Anhörung der hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren in Bad Belzig deutlich. So fordern die Vertreter der mittelmärkischen Kommunen eine Absenkung der Kreisumlage unter den derzeitigen Wert von 41,5 Prozent.

Kreis-Kämmerer André Köppen (r.) erläutert den Bürgermeistern und Amtsdirektoren den Haushalt 2021. Quelle: René Gaffron

„Wir haben dem Landrat deutlich gemacht, dass eine bloße Beibehaltung der Prozentzahl für uns nicht akzeptabel ist. Weil die Umlagegrundlagen steigen, erhöhen sich die Abgaben in absoluten Zahlen um 12 bis 15 Millionen Euro. Um diesen Betrag sollte die Kreisumlage sinken. Wir haben unser Geld jetzt selbst nötig!“, sagte der Groß Kreutzer Bürgermeister Reth Kalsow (CDU) der MAZ. Kalsow ist auch Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen Verwaltungschefs. Nach seiner Einschätzung fand die Anhörung in einer sachlichen Arbeitsatmosphäre statt. Doch weder Landrat Wolfgang Blasig noch Kämmerer André Köppen ließen sich konkret auf die Forderung aus den Kommunen ein. Sie verwiesen am Ende auf den Kreistag und dessen Verantwortung als Beschlussorgan.

Viele Begehrlichkeiten

Doch auch in den Fraktionen gibt es finanzielle Begehrlichkeiten. So fordert die CDU zusätzliche Ausgaben für Infrastrukturprojekte zur Digitalisierung, für Kitas, Schulen und Sportstätten. Eine Verdopplung des Kreisentwicklungsbudgets von 1,5 Millionen auf drei Millionen Euro fordern Linke/Piraten und SPD in einem gemeinsamen Antrag, Dabei handelt es sich um einen speziellen Fördertopf für steuerschwache Kommunen. Nach Ansicht der Einreicher sollten auch Planungsaufgaben gefördert werden. Denn nicht selten würden den Städten und Gemeinden die Eigenmittel fehlen, um Maßnahmen zu planen, die eigentlich mit dem Kreisentwicklungsbudget ermöglicht werden sollten. Doch auch über diesen Antrag ist noch nicht entschieden.

Von Frank Bürstenbinder