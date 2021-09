Großbeeren

Auf den Feldern zwischen Struveshof, Neubeeren und Sputendorf kommt ein Windrad nach dem nächsten. Hier errichtet die Firma Windpark Teltow II drei neue Anlagen. Das sagt Junior-Projektleiter Dirk Babinski auf Nachfrage der MAZ.

Er erklärt: „Errichtet werden drei Wind-Energieanlagen (WEA) des Herstellers Nordex vom Typ N149/5.X.“ Jede dieser neuen Anlagen werde nach Inbetriebnahme eine Nennleistung von je 5,7 Megawatt haben, also insgesamt 17,1 Megawatt. Die Nabenhöhe der weithin sichtbaren Windräder beträgt wie schon einige der „Nachbarn“ 104,7 Meter. Jeder Rotor hat einen Durchmesser von 149 Metern, so dass die Gesamtbauhöhe jeder WEA oben an der Flügelspitze bei 179,25 Metern liegt.

Bau eines neuen Windrades 2018 im Windpark Großbeeren/Teltow. Quelle: Jutta Abromeit

Die Inbetriebnahme des Windparks sei für das erste Quartal 2022 geplant, so Babinski, die Projektlaufzeit sei auf mindestens 20 Jahre ausgelegt. Weiterhin sagt der Projektleiter: „Unter anderem für unsere Anlagen wird auch ein eigenes Umspannwerk errichtet.“ Die prognostizierte Energie-Erzeugung belaufe sich auf etwa 31 Gigawattstunden pro Jahr, so der Mann von der Windpark GmbH und erklärt: „Damit können pro Jahr rund 16.700 Tonnen klimaschädliches CO2 eingespart und bilanziell cirka 14.100 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.“

Zauneidechsen-Habitat eingerichtet

Der Planungsprozess für diesen Windpark sei bereits 2014 gestartet worden, so Babinski; für den Windpark Teltow II sei mit der Gemeinde Stahnsdorf ein städtebaulicher Vertrag geschlossen und ein eigener Bebauungsplan aufgestellt worden. Fünf Jahre habe die Genehmigungsphase nach Bundesimmissionsschutzgesetz gedauert. In die Prüfung dieses Antrages waren nach Babinskis Worten mehr als 13 Fachbehörden beziehungsweise sogenannte Träger öffentlicher Belange mit einbezogen. Zudem seien bei der Antragstellung umfangreiche naturschutzfachliche Gutachten eingeholt und unter anderem ein neues Zauneidechsen-Habitat errichtet worden.

Die Gemeinde Stahnsdorf hatte voriges Jahr dem Aufstellen eines 105 Meter hohen temporären Windmessmastes bei Sputendorf nicht zugestimmt. Damit wollte der Windpark-Betreiber die Entwicklung von Windenergie erforschen und daraus notwendige Maßnahmen für seine Anlage ableiten. Stahnsdorf lehnte den Mast wegen des Neins aus dem Ortsbeirat Sputendorf ab. Die Ortsteilbewohner sahen in dem Mast trotz der drei Jahre Befristung einen schleichenden Versuch, die erklärte Ablehnung von Windrädern auf ihrer Gemarkung zu unterwandern.

Von Jutta Abromeit