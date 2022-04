Großbeerener Graben: Forscher erkunden Nachtigallen-Hotspot

Großbeeren

In den kommenden Tagen sind in Feld und Flur der Diedersdorfer Heide noch mehr Menschen unterwegs als sonst. Zu den Wanderern und Radfahrern gesellen sich zu allen Tages- und Nachtzeiten Wissenschaftler. Was sie dort machen, das erklärt die promovierte Fachfrau Susanne Seltmann: „Es geht um Nachtigallen und ihre Rufe. Dort zwischen Genshagen und Großbeeren gibt es besonders viele Brutreviere.“ Der Bereich in und um die Diedersdorfer Heide sowie am Großbeerener Graben sei ein regelrechter Nachtigallen-Hotspot.

Aus diesem Grund kommen nun schon seit mehreren Jahren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Max-Planck-Instituts (MPI) für biologische Intelligenz (in Gründung, ehemals MPI für Ornithologie im bayerischen Seewiesen) nach Brandenburg.

Forscherfrage: Welche Töne locken Weibchen?

Sie interessieren sich für das Verhalten der Nachtigallen während der Brutsaison im April und Mai, so Seltmann. „Ganz speziell beobachten sie die Neuankömmlinge bei der Partnerwahl. Dafür müssen sich die Forscher vor allem die Nächte um die Ohren schlagen.“

So idyllisch kann die Diedersdorfer Heide sein. Wer sich Zeit nimmt, hört dort viele Stimmen der Natur. Quelle: Jutta Abromeit

Denn Nachtigallen-Männchen singen besonders nachts. „Sie wollen die etwas später aus Afrika eintreffenden Weibchen in ihr Revier locken“, erklärt Susanne Seltmann. „Jetzt gilt es herauszufinden, welcher Gesang für die Damen besonders attraktiv ist.“ Und sie erklärt: „Die Wissenschaftler wollen auch erkunden, wer bei dem für die Nachtigallen typischen Um-die-Wette-Singen gewinnt, dafür interessieren sich die Forscher besonders.“

Jedes Jahr aufs Neue erwacht also nicht nur die Pflanzenwelt zu neuem Leben, gegen Ende April werden die Frühlingsnächte auch lebhafter und lauter: Jetzt kommen wie so viele Zug- und Singvögel nach und nach auch die Nachtigallen aus ihrem Winterquartier in Afrika zurück in ihre Brutreviere nach Mitteleuropa.

Seltmann: Forscher gern ansprechen

Sollten Passanten also in den kommenden Wochen nachts Menschen mit Richtmikrofonen und Aufnahmegeräten in der Diedersdorfer Heide durch Gebüsche huschen sehen, sind es keine nächtlichen Banden auf Raubzug, sondern Wissenschaftler. Susanne Seltmann sagt: „Wundern Sie sich also nicht und sprechen Sie bei Interesse die Forscher auch gerne auf ihre Arbeit an.“

