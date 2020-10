Mittelmark

Eine atomare Wolke soll am Mittwoch von Westen her in Richtung Berlin gezogen sein. Alarm ausgelöst wurde sofort auch für ABC-Erkunder aus Feuerwehren im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sie können mit einem Spezialfahrzeug Belastungen messen für atomare, biologische und chemische Substanzen. Blaulichter schrecken am Nachmittag Bürger an verschiedenen Orten im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf.

Doch alles ist nur eine Übung. Angenommen wurde ein Störfall in einem Atomkraftwerk im Westen der Republik. Die Einsatzkräfte in Potsdam-Mittelmark sind Teilnehmer eines bundesweiten Trainings über zwei Tage in dieser Woche.

ABC-Erkunder in Beelitz-Heilstätten stationiert

Ihr Spezialwagen zur ABC-Erkundung im Landkreis ist im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten stationiert. „Dort war für die auf zwei Tage angesetzte Übung auch das Lagezentrum im großen Einsatzleitwagen eingerichtet“, erklärt Kreisbrandmeister Jens Heinze am Donnerstag auf Nachfrage der MAZ.

Bundesweites Messnetz Das Bundesamt für Strahlenschutz überwacht mit rund 1800 ODL-Messsonden die natürliche Strahlenbelastung in ganz Deutschland rund um die Uhr. Kommt es zu einem Störfall, bei dem Radioaktivität freigesetzt wird, wie etwa einem Unfall in einem Kernkraftwerk, zeigt sich das zuerst in den Ergebnissen des ODL-Messnetzes. Bei einem Unfall werden die Messergebnisse im Zehn-Minuten-Rhythmus abgerufen. Dadurch kann die Ausbreitung einer radioaktiven Schadstoffwolke direkt verfolgt und betroffene Gebiete sehr schnell eingegrenzt werden.

Für die ABC-Erkunder geht es bei der Übung darum, die Betriebssicherheit und die Genauigkeit der bundesweit gut 1800 Messsonden zu testen, die fest stationiert sind. Im Land Brandenburg gibt es 108 solcher Messpunkte im so genannten ODL-Netz. Die Abkürzung ODL steht für die Ortsdosisleistung der radioaktiven Gammastrahlung. Im Landkreis arbeiten sechs Messanlagen bei Brück, Wiesenburg, Wusterwitz, Ziesar, Klepzig sowie Golzow und Werder/ Havel.

Eingebunden hatte der Landkreis für die Übung auch die erst im Juni aufgestellte Drohnengruppe sowie die 2019 neu etablierte Motorradstaffel der Kraderkunder. „Das Zusammenspiel dieser Spezialkräfte, die sich aus diversen freiwilligen Feuerwehren im Kreis zusammensetzen, sollte bei der Gelegenheit trainiert werden“, erklärt Jens Heinze. Insgesamt waren 30 Männer und Frauen beteiligt.

Junge Gruppen kooperieren gut

„Die Kooperation hat schon erstaunlich gut funktioniert, obwohl die Gruppen ja noch recht neu sind“, bilanziert der oberste Feuerwehrmann des Kreises. Gemeinsam mit dem Team des ABC-Erkundungswagens sind – nach dem theoretischen Teil der Übung am Dienstag – dann am Mittwoch unter Alarmbedingungen die ODL-Messtationen angefahren worden.

Jens Heinze aus Treuenbrietzen ist seit August 2018 der erstmals hauptamtliche Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Thomas Wachs

Mit einem Spezialgerät ist dort jeweils die Radioaktivität in der Luft für den Test kurzfristig leicht erhöht worden, um sodann die Ergebnisse der stationären Messsonden und des fest auf dem ABC-Wagen verbauten Messgerätes zu vergleichen. „Etwas Radioaktivität gibt es ja immer in der Luft“, erklärt Jens Heinze. Die natürliche Strahlung durch radioaktive Stoffe an einem Ort ist über lange Zeiträume weitgehend konstant. Sie ist abhängig von der geographischen Höhe sowie dem geologischen Untergrund.

Ergebnisse stimmen überein

„In unserer Region war die Übung wohl ein Erfolg“, bilanziert Heinze am Donnerstag. „Die Messergebnisse der stationären Sonden und vom ABC-Erkunder stimmten weitgehend überein“, sagt der Feuerwehrchef für den Landkreis. Angefahren hatten die Spezialtrupps alle Messstationen in Potsdam-Mittelmark.

