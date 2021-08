„Growing together again“: Mauerfall-Doku in Kleinmachnow 

Kleinmachnow

Eine 45-minütige Kurzfassung der Dokumentation „Growing together again“ des US-amerikanischen Journalisten und Dokumentarfilmers Peter Dollé wird am Donnerstag, 12. August, im Kleinmachnower Jägerstieg 2, um 19 Uhr, gezeigt. Dollé hat in dem englischsprachigen Film die Veränderung rund um die Maueröffnung in Kleinmachnow und Berlin mit eindrucksvollen Bildern dokumentiert.

Er und seine Gesprächspartner stehen für Gespräche zur Verfügung. Anmeldung unter 033203/609 606 oder heimatverein-kleinmachnow@gmx.de.

Von MAZ Online