Einer Polizeikontrolle wollte sich ein Motorradfahrer am Samstagabend in Stahnsdorf entziehen. Hinter den Grundstücken am Mohrenfalterweg entdeckten Beamte später das Motorrad im Gebüsch. Vom Dieb keine Spur. Das Motorrad war im Juni in Berlin gestohlen worden wie die Kennzeichenabfrage ergab.