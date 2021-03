Region Teltow

Wieder einen Schritt weiter in Richtung Schwimmhalle haben die Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gemacht: Die Untersuchung zu den möglichen Standorten, den Bau- sowie den laufenden Kosten liegt vor und geht demnächst an die Gemeindevertreter und Stadtverordneten. Die MAZ hat exklusiv die wichtigsten Ergebnisse.

So etwa den präferierten Standort. Mehrere wurden dabei untersucht, die meisten davon in Teltow. Hier standen das Areal an der Potsdamer Straße gegenüber des Oberstufenzentrums, zwei Flächen zwischen Oderstraße und Teltowkanal, eine am Heinersdorfer Weg sowie eine weitere an der Ernst-Schneller-Straße zur Debatte. Von Stahnsdorf wurde eine Fläche Ruhlsdorfer Straße/Ecke Grüner Weg angeboten, Kleinmachnow gab kein Grundstück an. Machbarkeit, Erschließung und Zufahrt, und die Altlasten-Situation sollten in die Beurteilung einfließen.

Favoriten-Grundstück liegt in Teltow

Favorit der Standortentwicklungsplanung wurde nun die Fläche in der Potsdamer Straße, zwischen der Rudongstraße (Biomalzspange) und der Feuerwehr. Dieses Grundstück war vor vier Jahren auch als Standort für die Kreis-Gesamtschule im Gespräch gewesen, doch Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hatte abgelehnt: Es sei zu klein, liege teilweise im Biotopschutz und vor allem wäre dem Kreis die Sanierung der dort liegenden Altlasten zu teuer.

Letzteres stritt Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) ab. Ein Gutachten würde belegen, dass „an den exemplarischen Prüfstellen keine Indizien für eine Altlasten-Kontamination“ festgestellt werden konnten. Das Grundstück ließe nichts erwarten, was nicht zu bewältigen wäre. Der Kreis entschied sich dennoch dagegen und baut nun an der Mahlower Straße.

40 Prozent wären mit Hallenbad glücklicher 2014 haben die Teltower ein Hallenbad auf Platz eins des Bürgerhaushaltes gewählt. Beim Stahnsdorfer Bürgerhaushalt landete dieser Wunsch auf dem neunten Platz. Bei der Umfrage, wie familienfreundlich Teltow ist, gaben 2018 mehr als 40 Prozent der Teilnehmer an, sie wären mit einem Schwimmbad noch glücklicher. Allein aus dem Schulschwimmen der 3. Klassen der kommunalen Schulen der Region ist mit mehr als 19.300 Besuchen jedes Jahr zu rechnen. Freie Träger, weiterführende Schulen, Kitas und angrenzende Regionen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Für die Kostenermittlung wurden zwei Varianten untersucht: eine kleine mit einem 25-Meter-Sportbecken mit vier Bahnen zum einen sowie eine größere mit fünf Bahnen, einer Drei- und Ein-Meter-Sprunganlage sowie einem Planschbecken und einem Bistro. In beiden Versionen ist außerdem ein 15 mal acht Meter großes Lehrbecken enthalten. Eine Sauna ist nicht geplant, da es sie bereits im Freibad Kiebitzberge gibt.

Stahnsdorf will familienfreundliches Bad

Während Teltow und Kleinmachnow in ihren Beschlüssen zur Beauftragung der Standortentwicklungsplanung darauf verzichtet hatten, das Betriebsmodell schon genau festzulegen, hatte Stahnsdorf darauf bestanden, eine „familienfreundliche Schwimmhalle für alle Bürgerschichten“ zu definieren, die unter anderem unbedingt Baby-, Schul-, Vereins-, Senioren-, Reha-, Handicap- und Wassergymnastiksport bieten, Massagen und Physiotherapien beinhalten solle. Teltow hatte von Anfang festgelegt, kein Spaßbad haben zu wollen.

Investitions- und laufende Kosten berechnet

Die Untersuchung hat nun nach MAZ-Informationen Investitionskosten im knapp zweistelligen Millionenbereich zu jetzigen Bedingungen ergeben. Im günstigsten Fall ist wohl von neun Millionen Euro auszugehen. Die größere Version läge im Bereich von elf Millionen Euro. Bereits vor zwei Jahren hatte Freibad-Kiebitzberge-Chef Markus Schmidt in seiner Vorbereitung zur Machbarkeitsstudie die Kosten grob mit 6,5 Millionen Euro für die einfache und 8,2 Millionen Euro für die größere Lösung angegeben.

Auch die laufenden Kosten wurden berechnet. Dass es sich bei einem Hallenbad immer um ein Negativgeschäft handelt, wurde in den Gremien bereits mehrfach debattiert. „Es entsteht ein sehr hoher Zuschussbedarf, der aufgefangen werden muss. Aber Schwimmbäder sind ein wichtiger Teil der örtlichen Daseinsvorsorge“, hatte Schmidt damals erklärt.

So geht es weiter

Sein Freibad wird von den drei Kommunen jährlich mit 400.000 Euro unterstützt. Beim Hallenbad dürfte es sich mit 800.000 bis über 900.000 Euro im Jahr um etwas mehr als das Doppelte handeln, inklusive Rücklage. Diese soll sicherstellen, dass das Bad nach 20 bis 25 Jahren komplett saniert werden kann.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden jetzt im Aufsichtsrat der Freibad Kiebitzberge GmbH, im Regionalausschuss und von den Gemeindevertretungen diskutiert. Die Kommunen müssen sich nun entscheiden, ob sie vor allem die Zuschusskosten über viele Jahre hinaus aufbringen wollen und können.

In den nächsten Monaten wird sich auch zeigen, ob alle Partner mit im Boot sind, ob es eine Zweier-Lösung gibt oder ob eine Kommune allein weitermacht. „Wenn sich alle einig sind, könnte man vielleicht schon in drei Jahren schwimmen – das ist aber ein sportliches Ziel“, sagt ein Insider. Es dränge aber, da es aus Potsdam immer weniger Beckenzeiten fürs Schulschwimmen gebe.

