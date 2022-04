Handydieb in Läden und Gaststätten im Kreis Mittelmark unterwegs

Beelitz

In Beelitz, Göhlsdorf, Borkwalde und Treuenbrietzen hat am Dienstag und Mittwoch ein Mann Handys aus mehreren Läden und Gaststätten gestohlen. Meist waren es Smartphones von Mitarbeitern, die offen und zugänglich herumlagen. Meist betrat er die Läden mit einer Zeitung in der Hand.

Modegeschäft und Gaststätte heimgesucht

In einem Modegeschäft gab er vor, sich für ein Kleidungsstück zu interessieren, rannte jedoch dann plötzlich aus dem Laden und verschwand mit mehreren Telefonen. Erst Mittwochmittag stahl der Unbekannte ein hochwertiges Gerät aus einer Gaststätte in Beelitz, welches hinter einem Tresen abgelegt gewesen war. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Strafanzeigen wegen Diebstahls wurden aufgenommen und die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline