Run auf Hausboote: Verleiher sind bis Herbst ausgebucht

Lehnin

Oliver Schuth betreibt einen Hausboot-Verleih am Lehniner Klostersee und ist ausgebucht bis in den September. „Die Nachfrage ist mit Corona explodiert“, sagt der Betreiber von „Havel-Hausboot“ mit Sitz am Lehniner Strandbad. „Im Mai ist die Nachfrage wahnsinnig gestiegen. So viele E-Mails, wie ich bekommen habe, konnte man gar nicht beantworten.“

Derzeit baut der 40-Jährige an seinem vierten Boot und könnte gleich mit seinem fünften beginnen, so gut läuft das Geschäft – wie bei vielen seiner Branchenkollegen auch. 2017 übernahm der Potsdamer den Bootsverleih. Er kann davon das ganze Jahr über leben, auch wenn die Saison in normalen Jahren von April bis in den Oktober hinein nur reicht. Doch in diesem Jahr der Pandemie ist alles anders.

Anzeige

Von der Schweizer Grenze

„Seit dem 15. Mai schon dürfte ich wieder vermieten, doch weil die Regeln zu schwierig waren, habe ich erst Pfingsten wieder angefangen“, sagt Oliver Schuth. Durfte er anfangs nur an einen Haushalt vermieten, ist es mittlerweile wieder gelockerter.

Weitere MAZ+ Artikel

Hausboot-Tourismus ist beliebt. Hier das Boot eines Verleihers in Brandenburg. Quelle: Jacqueline Steiner

„Die Einschränkungen waren teilweise noch nicht klar kommuniziert, was darf man, was darf man nicht“, deswegen habe er noch gewartet. „Inzwischen dürfen sich zehn Personen treffen.“

Die Mieter der Schiffe kommen aus Bayern, Sachsen, selbst von der Schweizer Grenze. „Nur zehn Prozent der Kunden sind aus Berlin und Brandenburg“, sagt Schuth, der in der Nähe von Greifswald aufgewachsen ist.

Bei der Marine auf hoher See

Seine Liebe zum Wasser lebte der gelernte Einzelhändler bereits als Wehrpflichtiger bei der Marine aus, wo er sich freiwillig länger verpflichtete, um auch die mehrmonatigen Fahrten auf hoher See absolvieren zu können.

Die Hausboote baut Oliver Schuth größtenteils selbst. Nur für Gas- und Elektrik-Arbeiten nimmt er dann doch Handwerker. Mit der Reparatur und Wartung der Hausboote ist er über den Winter beschäftigt.

Boot im Boot: mit dem Hausboot auf Tour in der Havelstadt. Auf dem Markt gibt es mehrere Anbieter. Quelle: Jacqueline Steiner

Mal eben über das Wochenende ein Hausboot vom Klostersee zu buchen, geht in der Hauptsaison gar nicht. „Meine Mindestmietdauer sind fünf Nächte.“ Dafür muss eine Familie rund 1000 Euro hinlegen. Eltern mit zwei bis drei Kindern stellen rund die Hälfte der Kunden dar. Fünf Schlafplätze gibt es auf den Booten. Doch auch Angler-Gruppen oder Paare seien gern auf den Hausbooten unterwegs.

Jeder Radfahrer ist schneller

Mit einem schmalbrüstigen Motor und einer Geschwindigkeit von 7 Stundenkilometern schippern die meisten mit den großen Kähnen binnen einer Woche bis Potsdam und zurück. Jeder Radler ist schneller unterwegs. „Der Wasserweg ist deutlich länger als der auf dem Land“, sagt Oliver Schuth. Mal eben eine Runde im Berliner Regierungsviertel zu drehen, ist schlichtweg nicht möglich. „Weil es dort so eng ist, ist ein Bootsführerschein vorgeschrieben.“

Doch den haben die wenigsten der Kunden. Sie sind Laien auf dem Wasser und froh über die zweistündige Einweisung des Bootsverleihers, in der dieser auch das An- und Ablegen mit den Mietern übt.

Die Route nach Potsdam

Die meisten nehmen als erstes die Route über zweieinhalb bis drei Stunden bis zur Havel. Dafür queren die Boote vom Klostersee aus den Netzener und den Rietzer See und schließlich den Emsterkanal, bis sie die Havel erreichen. Dort angekommen, geht es rechts Richtung Ketzin, Potsdam und Berlin oder links in die Stadt Brandenburg.

„Für den Weg Richtung Beetzsee, Breitling- und Plauer See, der an sich auch sehr schön ist, muss das Passieren der Brandenburger Vorstadtschleuse bewältigt werden. Die ist nicht ganz ohne.“ So sieht Oliver Schuth bei der Beschreibung dieser Route oft eine abwehrende Geste: „Vielen Dank, da wollen wir gar nicht lang.“

Boote sind windanfällig

Der schönste Abschnitt für Hausboot-Touristen sei zwischen Brandenburg an der Havel und Ketzin. „Da sind überall Flussarme, wo man ankern, angeln und schwimmen kann.“ Denn wer mit diesen großen schweren Pötten unterwegs ist, braucht und will Muße. Richtung Potsdam und Berlin wird es voller auf dem Wasser.

Dass die Hausboote so träge auf dem Wasser unterwegs sind, „ist ganz gut, unerfahrende Menschen wundern sich oft über die Windanfälligkeit der großen und schweren Boote“.

Versenkt hat bisher niemand eines von Schuths Hausbooten. 500 Euro Kaution sind zu hinterlegen als Eigenanteil für Versicherungsfälle, sollte wirklich mal ein schwerer Schaden entstehen. Der Klassiker ist eher, dass ein Topfdeckel ins Wasser fällt. Damit kann Schuth leben.

Von Marion von Imhoff