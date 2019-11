In der Heidelandstraße von Beelitz und im Waldweg von Borkheide sind am Wochenende zwei Einfamilienhäuser aufgebrochen worden. Die Polizei kann aber die Tatzeit nicht stärker eingrenzen als zwischen Freitag, 8 Uhr, und Samstag, 0.45 Uhr. Die unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters bzw. Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Häusern. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen der Räume nach wertvollen Gegenständen. Derzeit ist nur bekannt, dass aus einem der Häuser ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden ist. Weitere Angaben zum Diebesgut konnten die Geschädigten bislang nicht tätigen und werden nachgereicht. Die Kriminalpolizei konnte an beiden Tatorten Spuren sichern.

Die Polizei fragt: Haben Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder tatverdächtigen Personen/ Fahrzeugen gemacht? Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter Tel.: 03381- 5600 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ-online