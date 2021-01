Hausverbot in Wiesenburg: Rentner rastet auf Parkplatz aus

Wiesenburg

Dieser Wochenendeinkauf wird ein Fall für die Kripo. Weil er sich nicht an die Coronaregeln hielt, sprachen Mitarbeiter eines Discounters in Wiesenburg einem 71 Jahre alten Mann am Samstagnachmittag ein Hausverbot aus. Dann riefen sie die Polizei. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 16.15 Uhr.

Autoschlüssel abgenommen

Der Senior wollte dann auf dem Parkplatz vor dem Markt in der Friedrich-Ebert-Straße in seinen Wagen steigen und wegfahren. Das wiederum versuchte ein anderer Mann zu verhindern und wollte den 71-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Senior fuhr laut Polizei ein paar Mal rückwärts an, dann wurden ihm die Autoschlüssel abgenommen. Anschließend warteten die beiden Männer auf die Beamten. Dann wurde es kompliziert.

Mehrere Anzeigen aufgenommen

„Da sich die Männer gegenseitig mehrerer Straftaten beschuldigten, nahmen die Polizeibeamten mehrere Strafanzeigen verschiedener Tatbestände auf“, berichtet der Erste Polizeihauptkommissar Marko Lange, Dienstgruppenleiter in der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. „Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der genaue Tatablauf noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei“, so Lange weiter. Die Kripo habe den Fall jetzt übernommen.

