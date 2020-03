Havelländische Musikfestspiele: Notkonzerte nach Corona denkbar

Mittelmark

Die umjubelten Eröffnungskonzerte in Kleeßen und Reckahn waren auch die vorläufig letzten Veranstaltungen. Die Corona-Pandemie hat den Kulturbetrieb der Havelländischen Musikfestspiele vollständig lahm gelegt. „Wir haben zunächst bis zum Ende der Osterferien sämtliche Auftritte verschoben oder abgesagt. Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, mit den Künstlern und Spielstätten neue Termine im zweiten Halbjahr zu finden“, sagte Festspiele-Geschäftsführerin Madleen Fox der MAZ.

Gut angelaufen

Dabei lief die Konzertsaison 2020 gut an. Schon im Vorverkauf waren alle Plätze in den Schlössern Ribbeck und Nennhausen vergeben. Doch der Beethoven-Klaviernachmittag mit dem Italiener Roberto Issoglio am 4. April in Rogäsen ist jetzt ebenso Geschichte, wie der musikalische Rückblick auf 90 Jahre Filmgeschichte mit Matthias Wacker & Band am 18. April in der Petzower Schinkelkirche. In pessimistischen Szenarien wird davon ausgegangen, dass auch in den Wochen danach Kunst und Kultur zur Zwangspause verpflichtet werden.

Auch das am 4. April auf Schloss Rogäsen geplante Beethoven-Programm mit Roberto Issoglio ist abgesagt. Quelle: Musikfestspiele

Die als gemeinnützige GmbH aufgestellten Havelländischen Musikfestspiele haben inzwischen die Notbremse gezogen. Die Mitarbeiter im Ribbecker Büro wurden in Kurzarbeit geschickt. „Über die ILB versuchen wir an Unterstützung zu kommen, denn über Nacht sind sämtliche Einnahmen weggebrochen. Noch härter trifft es die freien Musiker, die als Solisten oder Ensembles keine Auftrittsmöglichkeiten mehr haben“, berichtet Geschäftsführerin Fox.

Gegen die Krise

Ausgerechnet im 20. Jahr ihres Bestehens muss sich die Konzertreihe einer existenziellen Herausforderung stellen. Festspiele-Gründer Frank Wasser will sich mit der Geschäftsführung gegen die Auswirkungen der Corona-Krise stemmen. Sollte es nach Ostern zu einer Lockerung der Beschränkungen im öffentlichen Leben kommen, sind zum Beispiel Notkonzerte mit begrenzten Besucherzahlen denkbar.

Frank Wasser, Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH, hofft auf den Sommer. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir sind zusammen mit unseren künstlerischen Partnern und Gastgebern im Standby-Modus, um die Veranstaltungen nach Corona langsam wieder anzufahren“, sagte der in Päwesin lebende Wasser der MAZ. Engen Kontakt gibt es auch mit der Kulturmanagerin des Landkreises, Doris Patzer. Sowohl Potsdam-Mittelmark als auch das Havelland fördern die Festspiele. Die Landräte Wolfgang Blasig und Roger Lewandowski sind Schirmherren der Konzertreihe, die auch aus dem Tourismusgeschäft der Region nicht mehr wegzudenken ist.

Kultur in Ribbeck ruht

Wasser muss mit seiner Tochter Madleen Fox nicht nur die Havelländischen Musikfestspiele durch die Zeiten von Corona bringen. Der Konzertpianist ist Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH, deren Kulturprogramm mit Konzerten, Lesungen und Diskussionsrunden ebenfalls auf Eis liegt. Zumindest für die vorsommerlichen Termine hat Wasser seine Zuversicht nicht ganz verloren. Dazu gehört die eigentlich im Mai beginnende Open-Air-Saison. „Am 24. Mai erwarten wir die Band Smokie mit Rock am Schloss. Bis jetzt ist das Konzert nicht abgesagt“, gibt sich Wasser optimistisch.

Auch im Schloss Ribbeck ruht der Kultur- und Veranstaltungsbetrieb. Quelle: Marlies Schnaibel

Auch persönlich ist der aus Trier stammende Pianist von den Folgen der Corona-Krise betroffen. Konzertauftritte sollten den Musiker im Frühjahr nach Italien, Spanien, Frankreich und Belgien führen – alles abgesagt. Gerade erst hatte Frank Wasser zusammen mit seiner Frau Liane eine ehemalige Stallanlage auf dem heimischen Hof in Päwesin zu einem Veranstaltungsort umgebaut. Wann sich in dem aufwendig sanierten Gebäude wieder Menschengruppen treffen können, ist unklar.

Karten sind nicht verloren

Bereits gekaufte Karten für abgesagte Konzerte der Havelländischen Musikfestspiele sind nicht verloren. „Diese können entweder zurückgegeben oder für spätere Veranstaltungen verwendet werden“, stellt Festpiele-Geschäftsführerin Fox klar. Das Geld für erworbene Karten kann auch gespendet werden. Es soll jenen ausländischen Künstlern zugute kommen, die ihre Einnahmemöglichkeiten wegen abgesagter Konzerte im Havelland und in Potsdam-Mittelmark verloren haben.

Von Frank Bürstenbinder