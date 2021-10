Havelstadt bereitet sich auf zusätzliche Flüchtlinge vor

Brandenburg/H

Droht dem Land und der Stadt Brandenburg eine ähnliche Flüchtlingswelle wie es sie 2015 schon einmal gab? In der Stadt Brandenburg geht man nicht davon aus. „Mit 2015 lässt sich das nicht vergleichen“, sagte Jan Penkawa vom Büro der Oberbürgermeisters. Aber: „Wir werden uns auf mehr Flüchtlinge einstellen müssen und wir tun das auch.“

Wie berichtet, sind auf der neuen Fluchtroute über Belarus und Polen nach Angaben der Bundespolizei seit August bereits mehr als 4300 Menschen unerlaubt nach Deutschland eingereist. Sie stammten vorrangig aus dem Irak sowie aus Syrien, Jemen und Iran. Und da das Land Brandenburg das Bundesland mit der längsten Grenze nach Polen sei, würden die meisten illegalen Grenzübertritte eben auch nach Brandenburg erfolgen. 70 Prozent der Flüchtlinge kämen im Land Brandenburg an, 25 Prozent in Sachsen und fünf Prozent im Mecklenburg-Vorpommern.

Waren von Januar bis Juli 2021 nur 26 Personen mit Bezug auf die Belarus-Route registriert worden wurden im August bereits 474 und im September 1914 Personen gezählt. Diese Zahl wurde nun im Oktober bereits übertroffen. Was das für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Brandenburg bedeutet, prüft die Brandenburger Stadtverwaltung derzeit.

Zusätzliche Flüchtlinge erwartet

Denn auch hier füllen sich die Flüchtlingsunterkünfte. Bis zur Vorwoche waren in der Stadt vom Januar bis Mitte Oktober 110 Flüchtlinge aufgenommen worden, sagt Penkawa. Nach Rücksprachen mit dem Land sei klar: Mit weiteren 60 Flüchtlingen sei in der 71 000-Einwohner-Stadt bis zum Jahresende zu rechnen. „Das wird uns nicht überfordern“, sagt Penkawa mit Blick auf die Unterkünfte in der Stadt.

Betont aber gleichzeitig, dass der Verwaltungsaufwand immens sei. Doch anders als beispielsweise die Landkreise, die nach der Flüchtlingswelle 2015 ihre aufgebauten Strukturen wieder reduziert und teilweise auch abgebaut hätten, halte die Stadt beispielsweise Zusammenarbeit mit dem DRK funktionierende Strukturen weiter vor. Das sei auch der Erfahrung geschuldet, dass Flüchtlinge die größeren Städte und Metropolen ansteuern. Bis dato sind die Unterkünfte in der Rolandkaserne in der Upstallstraße, der Flämingstraße und der Forder Landstraße nicht ausgelastet.

Brandenburger Weltpolitik

Und bis jetzt rechne die Verwaltung nicht damit, dass die Einrichtungen überfüllt würden, die „Lage ist nicht dramatisch.“ Gleichwohl rechnet man auch in der Stadt mit einem weiteren Anstieg der Ankünfte. Aber hier müsse die Bundespolitik ebenso tätig werden wie die Landesregierung. Schließlich sei Ministerpräsident Dietmar Woidke Polenbeauftragter der Regierung. „mit einem Schlag rückt unser Land in den Blick der Weltpolitik“, sagt Penkawa weiter.

Der jetzt anschwellende Flüchtlingsstrom geht auf die Krise in Belarus zurück. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte im Mai als Reaktion auf Sanktionen der Europäischen Union angekündigt, Migranten nicht mehr an der Weiterreise nach Polen und ins Baltikum zu hindern. Polen, Lettland und Litauen hatten die Grenzsicherung verschärft. Dennoch kommen Tausende häufig mit Hilfe von Schleppern.

3,5 Prozent Ausländer in der Stadt

Zum Jahresende 2020 lebten 4296 Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in Brandenburg an der Havel. Sie bilden 5,9 Prozent der Stadtbevölkerung. 2015 waren es 3,5 Prozent. Die nichtdeutsche Bevölkerung hat überdurchschnittliche Anteile in den jüngeren Altersgruppen bis unter 45 Jahre.

Den größten Anteil an nichtdeutscher Bevölkerung hat Hohenstücken (15,4 Prozent) – also 1178 von 6463 Hohenstückern, gefolgt von der Altstadt (6,9 Prozent von 13.065) und dem Stadtteil Nord (6,5 Prozent von 8453).

In Brandenburg an der Havel zeigen sich die Effekte des Fluchtgeschehens des Jahres 2015 deutlich. Gab es im Jahr 2014 noch 30 syrische Staatsangehörige, so ist die Gruppe 2015 auf 327 Personen angewachsen. Bis zum Ende 2020 stieg die Anzahl weiter auf 888 Personen. Ebenso ist die Anzahl der Staatsangehörigen aus Afghanistan (derzeit 279), Russland (jetzt 293) angestiegen.

