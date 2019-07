Potsdam-Mittelmark Heinersdorf - Berliner Mauerweg wird saniert und komplettiert Mauerweg-Vater Michael Cramer erklärt, was in den kommenden Jahren für Radler und Touristen auf diesem historischen Pfad besser wird.

Der in Berlin lebende Grünen-Politiker Michael Cramer am Mauerweg/Osdorfer Straße an der Stadtgrenze Berlins mit dem als Mahnung verbliebenen Mauer-Segment. Quelle: Jutta Abromeit