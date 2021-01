Bad Belzig

Wer den Bund fürs Leben schließen will, der hat dazu im Hohen Fläming gleich mehrere Möglichkeiten. Egal ob in den Trauzimmern der Rathäuser oder eher herrschaftlich auf Burgen und im Wiesenburger Schlosspark – der Möglichkeiten gibt es viele. Und auch wenn die ganz große Sause in 2020 coronabedingt ausfallen musste, so hat das doch 192 Paare nicht daran gehindert, sich das Ja-Wort zu geben.

Die meisten Ehen wurden in Bad Belzig geschlossen, 105 an der Zahl. Im Jahresvergleich haben sich die Einschränkungen dann allerdings doch bemerkbar gemacht: 2019 wurden noch 119 Ehen registriert, 2018 gar 133. Gleichgeschlechtliche Paare waren 2020 nicht unter den Brautpaaren, auch gab es keine Umwandlung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe, berichtet Standesbeamtin Julia Pfeiffer.

Anzeige

Trauzimmer der Burg besonders beliebt

„Mögliche Orte für Eheschließungen sind das Trauzimmer auf der Burg Eisenhardt, die Waldkapelle der Reha-Klinik oder auch das Trauzimmer im Rathaus“, sagt Pfeiffer weiter. „Im Jahr 2020 fanden die meisten Trauungen im Trauzimmer der Burg Eisenhardt statt – das lag hauptsächlich an den Einschränkungen durch die Eindämmungsverordnung. Zwischenzeitlich durften keine Hochzeitsgäste an den Trauzeremonien teilnehmen, die Brautpaar entschieden sich dann oftmals lieber für das Trauzimmer auf der Burg, in dem im Oktober 2020 Renovierungsarbeiten begonnen haben.“

In der Gemeinde Wiesenburg/Mark haben sich 47 Paare trauen lassen, darunter waren zwei gleichgeschlechtliche Ehen. Damit geht die Zahl im Vergleich zu 2019 mit 50 Hochzeiten nur leicht zurück. „Der Rittersaal auf dem Schloss Wiesenburg steht uns seit 2020 leider nicht mehr als Trauraum zur Verfügung. Mit dem Verkauf der Einheit ist aus dem Raum eine Wohnung geworden“, erzählt Standesbeamtin Nancy Fröhlich.

Stets beliebt für Trauzeremonien ist der Wiesenburger Schlosspark. Quelle: Gemeinde Wiesenburg/Mark

Zu einem Rettungsanker für viele Paare sei im vergangenen Jahr insbesondere der Schlosspark geworden. „Unter freien Himmel konnten die Vorgaben der geltenden Eindämmungsverordnungen leicht umgesetzt werden“, sagt Nancy Fröhlich weiter. „Beliebt ist die kleine ,Hochzeitsinsel’ zwischen den Brücken und die Wiese hinter dem Schlossteich mit direktem Blick auf das Schloss. Ansonsten gab es auch eine Vielzahl von Eheschließungen in der Orangerie.“

Zusätzlich dazu konnte Wiesenburg/Mark mit einem ganz neuen Ort für Trauungen aufwarten: dem Café am Schlosstor. Es bietet Platz für etwa 35 Gäste und hat am 1. August eröffnet. „Wir blicken nun auf ein hoffentlich hochzeitsfreundliches Jahr mit weniger Bürokratie und Auflagen für die Brautpaare“, sagt Fröhlich. „Unser Kalender zeigt noch viele freie Lücken in 2021 – ideal also für kurzentschlossene Brautpaare.“

In Wiesenburg haben Paare gleich mehrere Möglichkeiten, um sich an einem romantischen Ort das Ja-Wort zu geben. Quelle: Gemeinde Wiesenburg/Mark

Anders als bei der Geburtenstatistik landet das Amt Brück bei den Hochzeiten nur auf dem dritten Platz – mit 37 Eheschließungen. Und bleibt damit weit hinter seinem Wert von 2018 zurück, als sich 53 Paare das Ja-Wort gaben.

„Alle Eheschließungen fanden in unserem Traubereich in der Amtsverwaltung statt“, berichtet Amtssprecher Kai Fröhlich. „Der barrierefreie und variable Bereich wurde im Jahr 2019 neu hergerichtet und im Frühjahr 2020 durch eine beeindruckende Wandmalerei erweitert.“

Deutlichen Rückgang verzeichnet

Einen deutlichen Rückgang bei den Trauungen verzeichnet auch Treuenbrietzen, wie Standesbeamtin Roswitha Leinenbach mitteilt. Im Jahr 2020 gaben sich dort 27 Paare das Ja-Wort, darunter waren zwei gleichgeschlechtliche Ehen. In 2019 wurden dagegen 42 Ehen geschlossen, 2018 waren es 40.

Laut Roswitha Leinenbach brachte Corona deutlich Einschränkungen. „Absagen von Großhochzeiten wurden durch Eheschließungen für kurz Entschlossene und kleine Zeremonien ersetzt“, schreibt sie auf MAZ-Anfrage.

Trauung in der Burgkapelle

Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Amt Niemegk. Dort sind die Eheschließungen seit 2018 rückläufig, wie die Zahlen zeigen, die Amtssprecherin Sophia Petzold zur Verfügung gestellt hat. Wurden 2018 noch 39 Ehen geschlossen, waren es 2019 nur noch 29 und 2020 dann noch 19.

„Besonders schön lässt es sich auf der Burg Rabenstein in Raben heiraten – das ist meist ein lang gehegter Wunsch vieler Menschen, die einmal unsere Burg besichtigt haben“, sagt Sophia Petzold weiter. „Seit Mai 1997 können wieder standesamtliche Trauungen in der wunderschönen Burgkapelle abgehalten werden.“ Weiterhin könne im Ratssaal des Rathauses gefeiert werden. „Wir freuen uns auf viele Anmeldungen“, sagt die Amtssprecherin.

Von Josephine Mühln