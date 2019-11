Hilfe für Elaine: Lebensrettende Transplantation kann endlich stattfinden

Borkwalde/Freiburg

Freudige Nachrichten für die bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankte Elaine aus Borkwalde und ihre Familie: Die Fünfjährige verträgt die Immuntherapie nicht nur gut, sondern die Behandlung zeigt auch Erfolg. „Die letzten Punktionswerte im Knochenmark sind gut, sodass transplantiert werden kann“, berichtet Naqya Rathod, die Mutter des schwerkranken Mädchens, glücklich.

Nach Monaten langer Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender für Elaine stand im Oktober die lebensrettende Transplantation auf dem Plan. Dann der herbe Rückschlag: Der Eingriff musste verschoben werden, da Elaines Knochenmark-Werte wieder schlechter geworden sind. Die Krebszellen wuchsen trotz Chemotherapie, berichtete die Borkwalderin.

Schutz von Spender und Patient Wer der Stammzellenspender von Elaine ist, bleibt geheim, da in Deutschland der Schutz der Spender und Patienten gesetzlich geregelt ist, erklärt Maria Freystein vom Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden (VKS). „Nach zwei Jahren dürfen sich Spender und Patientenpaare in Deutschland kennenlernen“, sagt die VKS-Pressestelle, die betont, dass zum jetzigen Zeitpunkt aber allein der Heilungsprozess im Vordergrund stehe. „Das Wichtigste ist, dass Elaine die folgenden Schritte gut übersteht.“ Laut VKS erhält alle 16 Minuten ein Patient in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Weniger als ein Drittel aller Blutkrebspatienten findet innerhalb der Familie einen passenden Spender. Wenn man gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann man sich als potentieller Spender registrieren lassen. Weitere Informationen unter: www.vks-sachsen.de

Nun können alle aufatmen. Aktuell befindeen sich Elaine und ihre Mutter in einer Pflegefamilie in der Nähe von Freiburg ( Baden-Württemberg). Dort erhält das Mädchen über eine portable Pumpe weiterhin die Immuntherapie, die Elaine gut verträgt. „Elaine geht es ganz gut und wir haben zum Glück noch ein paar Tage in der Pflegefamilie.“ Beide genießen die Ruhe und erholsame Zeit.

Am 4. November geht Elaine wieder in die Klinik. „Dann beginnt die Konditionierung“, sagt Naqya Rathod. Die Transplantation wird voraussichtlich am 11. November stattfinden. „Das wird dann hoffentlich der Tag X sein, auf den wir schon so lange warten“, sagt die Borkwalderin hoffnungsvoll, die sich sehr glücklich zeigt, dass es nun vorangeht.

„Gleichzeitig habe ich riesengroße Angst vor dem, was jetzt kommt.“ Die Mutter befürchtet starke Nebenwirkung und einen nicht planbaren Verlauf der Konditionierung, also der Vorbereitung auf die Transplantation.

Große Freude: aktuell ruht sich Elaine und ihre Mutter bei einer Pflegefamilie in Freiburg von den Strapazen der letzten Therapie und dem Klinikalltag aus. Am 4. November muss Elaine wieder in die Klinik, denn dann beginnt die Vorbereitung auf die Stammzellentransplantation. Quelle: privat

„Elaine bekommt in den Tagen vor der Transplantation Bestrahlung und Chemotherapie“, erklärt die 25-Jährige. Über die Venen erhält das Mädchen dann die lebensrettenden Stammzellen ihres Spenders.

„Ob die Transplantation erfolgreich ist, kann man nicht sofort sagen. Wir werden vielleicht erst im März, April mit der gesamten Therapie zum Abschluss kommen. Im Anschluss erfolgt noch die Reha.“ Erst wenn in den nächsten zwei Jahren der Krebs nicht zurückkehrt, dann gilt Elaine als klinisch gesund, erklärt Rathod.

Weihnachten werden das Mädchen und ihre Mutter in der Klinik verbringen. Auf beide warten in den nächsten Wochen Herausforderungen und eine Zeit voller Entbehrungen. „Die größte Sorge von Elaine im Moment ist, dass Mama nicht bei ihr schlafen darf. Während der Isolierzeit darf ich sie nur noch ins Bett bringen. Schlafen muss sie allein.“

Zu Weihnachten hat die Mutter nur einen großen Wunsch. „Ich wünsche mir, dass Elaine einigermaßen komplikationslos durch die Transplantationszeit kommt. Elaine wünscht sich zu Weihnachten noch einen Haufen anderer Dinge wie Puppen.“

Wie eine Blutkonserve verabreicht

Etwa sieben bis 14 Tage vor der Transplantation beginnt die Vorbehandlung des Patienten mit Bestrahlung und Chemotherapie, um das erkrankte Knochenmark zu zerstören. Die Blutstammzellen oder das Knochenmark des Spenders werden sofort nach der Entnahme von einem Kurier zum Patienten gebracht und wie eine Blutkonserve verabreicht, erklärt Maria Freystein, Pressesprecherin vom Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden (VKS).

„Die Stammzellen siedeln sich nun in den Knochenhohlräumen an und beginnen Blutzellen zu produzieren. Eine bis zu mehrere Wochen nach der Transplantation sind die neuen, gesunden Blutzellen nachweisbar“, so Freystein weiter.

Von Johanna Uminski