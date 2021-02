Hilfe für Eltern: Ines Konzack begrüßt Babys im Amt Beetzsee

Amt Beetzsee

Geschenke für Babys sind für Ines Konzack Teil des Alltags. Die Sozialpädagogin begrüßt ab sofort Neugeborene im Amt Beetzsee und will Familien so unterstützen.

Hilfe und Tipps für Eltern

„Mit der Geburt eines Kindes verändert sich sehr viel im Leben eines Paares. Das ist schön, aufregend und neu. Manchmal ist es so, wie sich die Eltern das gewünscht haben, manchmal ist es aber auch belastend“, sagt die 46-Jährige.

Eine Mitarbeiterin vom SOS-Kinderdorf begrüßt eine Mutter mit Kind. Quelle: SOS-Kinderdorf

Sie gibt Eltern einen neuen Poncho mit der Aufschrift „Beetzseefloh“, vermittelt Kontakte zu Krabbelgruppen in der Radeweger Kita „Beetzseeknirpse“, nach Pritzerbe und verteilt Flyer mit Tipps zum seelisch gesunden Aufwachsen.

Ines Konzack hört bei Problemen zu, vermittelt Ansprechpartner, die bei Fragen der Kindesentwicklung und greift ein, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. „Je früher ich Familien begleiten kann, desto besser, denn Babys sind besondere Menschen. Wir unterschätzen manchmal, dass sie schon Kompetenzen haben und mit ihrer Körpersprache zeigen, was sie brauchen“, sagt die Familienkoordinatorin im Amt Beetzsee.

Bislang neun Babys im Amt Beetzsee

Die Sozialpädagogin ist beim SOS-Kinderdorf angestellt. Sie hat eine 30-Stunden-Woche und fährt für die Baby-Begrüßung durch 17 Orte im Amt Beetzsee. Die Grundlage für ihre Arbeit ist das Bundeskinderschutzgesetz.

„Ich bin nicht die Kontrollinstanz, die kommt und jedes Mal nach dem Rechten schaut. Ich höre aber bei Problemen zu“, sagt die zweifache Mutter. Mögliche Gefährdungen für Kinder leitet sie an Behörden weiter. Im Jahr 2021 kamen bislang neun Kinder aus dem Amt Beetzsee zur Welt, darunter fünf Jungen und vier Mädchen.

Noch keine Begrüßung

Bislang hat Ines Konzack aber noch keine Babys begrüßt. „Ich bin darauf angewiesen, dass Eltern von dem Angebot erfahren und sich trauen, mich anzurufen. Ich wünsche mir wieder mehr Kontakte und hoffe, dass in Zeiten der Pandemie etwas Normalität einkehrt“, sagt Ines Konzack.

Diese Materialien erhalten junge Eltern im Amt Beetzsee von Ines Konzack. Quelle: André Großmann

Die gebürtige Brandenburgerin macht klar, dass sie junge Familie zu Hause mit Abstand und Maske besucht und schlägt für das erste Treffen alternativ einen Spaziergang in der Natur vor.

Bürgermeister unterstützen Projekt

Die neue Baby-Begrüßung spricht sich im Amt Beetzsee herum. Der Päwesiner Bürgermeister Hubertus Kühne unterstützt das Projekt, schenkt jungen Eltern auch mal einen Gutschein für den nächsten Drogeriebesuch, sein Roskower Amtskollege Thomas Schulz ist interessiert.

Neben der Baby-Begrüßung vermittelt Ines Konzack als Familienkoordinatorin Angebote für Krabbelgruppen, Familiencafés und Spielnachmittage für Senioren. „Auch wenn mein Büro mobil ist, will ich Kontinuität bieten und den Kontakt unter den Menschen fördern. Gerade ist es nicht einfach, es kommen aber wieder andere Zeiten“, sagt sie der MAZ.

Tour mit dem VW Caddy

Sonst besuchen sie Gesprächspartner im Pritzerber „Haus der Begegnung“, aktuell ist das Gebäude aber für den Publikumsverkehr gesperrt. Weil das so ist, startet sie schon mal den Motor ihres VW Caddy und hofft auf die erste Begegnung mit einem Baby.

„Jedes Mal wenn ich von meinem Büro aus Brandenburg in Richtung des Amtes Beetzsee fahre, fühlt es sich ein bisschen wie Urlaub an. Und ich möchte die neuen Bewohner kennenlernen. Es ist toll, wenn wieder etwas Leben in die Bude kommt“, sagt sie und lächelt.

Info: Eltern aus dem Amt Beetzsee erreichen Ines Konzack per Mail an Ines.Konzack@sos-kinderdorf.de und telefonisch unter 01703758043.

Von André Großmann