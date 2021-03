Hilfe zum Lebensende: Neustart für Palliativmedizin in Lehnin

Lehnin

Die Hilfe bei Krankheiten, Krisen und der Angst vorm Tod beschäftigt Dirk Harms. Der Mediziner startet ab dem 1. April eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) mit einem Team aus zwei Ärzten und neun Pflegekräften.

Ein Team aus zwei Ärzten und neun Pflegefachkräften hilft Patienten in Lehnin ab dem 1. April bei der ambulanten Palliativversorgung.

Hilfe zum Ende des Lebens

Das Projekt beginnt im ehemaligen „Hotel Zur Post“ in der Kurfürstenstraße 37. Dirk Harms sieht die SAPV vier Monate nach der Schließung der Palliativstation im Lehniner Krankenhaus als Neubeginn und betont die Bedeutung des Angebots.

„Der Mensch ist keine Maschine, bei der man nur die richtige Wartung und Chemie beachten muss. Er ist ein geistiges Wesen, das sucht, denkt und sich Vorstellungen macht. Wir wollen auf die individuellen Bedürfnisse von Patienten eingehen und flexibel reagieren. Das trifft am meisten auf diejenigen zu, die schwer erkrankt sind und vielleicht nicht mehr viel Lebenszeit haben“, sagt Dirk Harms.

Unterstützung für bis zu 300 Patienten

Er hat das Unternehmen Pallium Caritatis gegründet und hofft, dass Mitarbeiter seines Teams pro Jahr bis zu 300 Patienten betreuen. Beschäftigte fahren zu Wohnungen, Pflegeheimen, und Hospizen.

Das Palliative Care Team gewährleistet neben der pflegerischen und ärztlichen Versorgung einen Bereitschaftsdienst. Dort können Patienten und ihre Angehörigen 24 Stunden, sieben Tage pro Woche Fragen zu Notsituationen stellen und werden von Pflegenden und Ärzten besucht.

Mediziner Dirk Harms, Chirurg Dr. Hans-Joachim Jessen und Marion Schulze-Cid sehen sich als Wegbereiter einer sozialen Skulptur und Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses.

Traditionelle Medizin und spirituelle Einflüsse

Doch was heißt das? „Unser Angebot soll weit über technische oder pharmazeutische Kompetenz hinausreichen. Wir bieten eine Versorgung, die spirituelle Erfahrungen, Überzeugungen und Traditionen achtet und ihnen Raum zur Entfaltung heilsamer Wirkungen schafft“, sagt der 58-Jährige.

Sein Team bezieht bei der Betreuung von Patienten alle Bereiche des Lebens ein. Neben traditioneller europäischer Medizin sind Mitarbeiter auch offen für asiatische und spirituelle Einflüsse. Chirurg Hans-Joachim Jessen will nicht nur Halt geben, Symptome lindern und Sinn finden. Er unterstützt den Wunsch der Patienten nach Selbstbestimmtheit.

Unterwegs mit E-Autos

Mitarbeiter der SAPV nutzen die 100 Quadratmeter großen Räume in der Kurfürstenstraße für Konferenzen und Meetings. Die Beschäftigten fahren mit Elektroautos zu ihren Patienten. Die dafür benötigten Renault Zoes stehen in den nächsten Tagen auf dem Parkplatz mit Ladesäule in der Kurfürstenstraße.

Pallium Caritatis kann das Angebot der Lehniner Palliativstation nicht fortsetzen. „Was wir leider nicht bieten können, ist die stationäre Versorgung mit Röntgen und Computer-Tomographie“, sagt Dirk Harms.

Vernetzte Mediziner

Das SAPV-Team sieht aber die Vernetzung mit anderen medizinischen Fachgruppen als Ziel. Weil das so ist, arbeiten Beschäftigte mit dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin (Edbtl) im Bereich der ambulanten Pflege und der ehrenamtlichen Hospizbegleitung zusammen und bauen ein Versorgungsnetz auf.

Zum Verbund gehören der Groß Kreutzer Pflegedienst LiSa und drei Palliativärztinnen und -ärzte. „Es gibt zusätzlich eine enge Abstimmung mit der Lindenapotheke in Kloster Lehnin und dem Sanitätshaus Strehlow“, kommentiert Dirk Harms. Der Start der palliativen Versorgung ist für das Team der Beginn von mehreren Projekten zur Stärkung des Lehniner Standortes.

Pläne für die nächsten Jahre

Die SAPV steht Menschen zu, die an einer weit fortgeschrittenen und nicht heilbaren Krankheit leiden und komplexe Symptome haben. Sobald eine ärztliche Verordnung vorliegt, kann das Palliativteam noch am gleichen Tag mit der Versorgung beginnen.

Dirk Harms und sein Team planen in den nächsten Jahren Begegnungsstätten, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte und Kulturveranstaltungen. Dann schaut der Mediziner auf das Klostergelände und denkt nach.

Für ihn ist der Ort etwas Besonderes, hier hat der Mediziner im September und Dezember 2020 als Vertretung auf der Palliativstation gearbeitet. „Ich spüre eine Verbindung zwischen dem modernen Krankenhaus, der uralten Tradition des Klosters und des Luise-Henrietten-Stifts. Das hat Atmosphäre“, sagt er und lächelt.

Von André Großmann