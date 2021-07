Hochwasserhilfe: Einsatzkräfte aus Potsdam-Mittelmark rücken in Katastrophengebiet aus

Mittelmark

Am Mittwochabend geht es los ins Krisengebiet. Dann rollt ein riesiger Konvoi Feuerwehrfahrzeuge von Beelitz-Heilstätten aus über Nacht in die vom Hochwasser stark zerstörten Ortschaften in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Zur Aufbauhilfe und für Aufräumarbeiten entsendet der Landkreis Potsdam-Mittelmark Kräfte und Technik aus seiner Brandschutzeinheit. Insgesamt gehen 125 Männer und Frauen mit 28 Fahrzeugen auf die Reise in das Krisengebiet. 22 stammen aus Reihen der freiwilligen Feuerwehren überall im Kreisgebiet.

Viel zu tun ist für Feuerwehren und Bürger bei den Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser, wie hier in der Stadt Marienthal im Landkreis Ahrweiler. Quelle: Hannes P. Albert via www.imago-images.de

„Aus fast jeder Kommune ist mindestens ein Fahrzeug mit Besatzung dabei“, erklärt Jens Heinze, der Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark, am Dienstag gegenüber der MAZ. Hinzu kommen Kräfte und Küchentechnik von der Sondereinsatzgruppe Versorgung der Johanniter-Unfallhilfe aus Bad Belzig. „Sie fahren zur eigenen Versorgung unserer Hilfskräfte mit“, erzählt Heinze.

THW aus Bad Belzig rückt auch aus

Aus Bad Belzig rücken zudem zwei Fahrzeuge von der Ortsgruppe des Technischen Hilfswerkes (THW) mit dem Konvoi aus in das Krisengebiet. Die THW-Kräfte sind Spezialisten für Beleuchtung. Zur eigenen Absicherung der mittelmärkischen Helfer gehen von einer Sanitätseinheit zudem zwei Krankentransportwagen samt Sanitätern mit auf die gut 600 Kilometer lange Fahrt, erklärt der Kreisbrandmeister.

Für ihn sei die Anforderung sehr spontan gekommen. „Wir hatte über das Land unsere Hilfe angeboten. Am Montagabend kam dann die Anforderung tatsächlich und Dienstagmorgen die Bestätigung“, so Heinze. „Innerhalb von fünf Stunden mussten wir die Einheit zusammenstellen mit Hilfe der Wehrführungen in den Kommunen.“ Die spontane Hilfsbereitschaft sei groß gewesen.

Abreise mehrfach verschoben

Ursprünglich sollte die Abreise schon am Dienstag erfolgen. Dann gab es mehrfach Verschiebungen um schließlich einen ganzen Tag. Nun wird der Konvoi am Mittwochabend, 18 Uhr, in Beelitz-Heilstätten zentral verabschiedet am Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises. Mit dabei sein wollen auch Vertreter des Brandenburgischen Innenministeriums.

Am Nürburgring ist der Bereitstellungsraum zur Hilfeleistung der Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dorthin reisen jetzt auch die Helfer aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark an. Quelle: Marc John via www.imago-images.de

Dann geht es über Nacht zum Nürburgring, wo der allgemeine Sammelraum für die Katastrophenhelfer ist. Angefordert sind keine Löschwagen mit Wassertanks, sondern vor allem Fahrzeuge mit Technik wie Pumpen und sonstigen Hilfsmitteln für Aufräumarbeiten. Auch Notstromaggregate seien gefragt, um die vielerorts zerstörte Infrastruktur der Stromnetze zu überbrücken.

Besonders starke Generatoren dabei

Gefragt sind kleine und wendige Fahrzeuge für Transporte. Auch sind Motorräder mit im Konvoi, die zur Aufklärung der Lage in den zerstörten Gebieten helfen sollen. „Zur Stromversorgung gehen zwei besonders starke Generatoren mit einer Leistung von 100 Kilovolt- Ampere mit auf die Reise“, erklärt der Kreisbrandmeister.

Jens Heinze ist Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark. Er hat den Hilfseinsatz für die Hochwasserhelfer vorbereitet. Quelle: Landkreis

Eines dieser Spezialgeräte auf einem Anhänger stammt von der Ortsfeuerwehr Marzahna. Aus Treuenbrietzen kommt für dessen optimalen Einsatz spontane Hilfe auch von einem Handwerksbetrieb. Die Elektrofirma von Lutz Knoll an der Kietzstraße unterstützt auf Bitten von Bürgermeister Michael Knape (parteilos) die örtliche Feuerwehr für ihren Hilfseinsatz.

„Wir machen das gerne und freuen uns, wenn wir damit helfen können“, sagt Werner Knoll, der Senior des Treuenbrietzener Elektrobetriebes. Mitgegeben hätte die Firma gerne auch Arbeitskleidung. „Doch wir haben schon mitbekommen, das solche Sachspenden derzeit vor Ort eher stören, weil sie zu schwer zu händeln sind“, sagt Firmenchef Lutz Knoll.

Nach dem Hochwasser in Westdeutschland gibt es nun auch Hilfe aus Treuenbrietzen. Aus der Elektrofirma von Lutz Knoll gehen eigens gebaute Verteileranlagen für Strom mit der Feuerwehr auf die Reise. Quelle: Thomas Wachs

„Die Elektriker haben uns prima Anlagen gebaut in Form von Baustellen-Stromkästen, die es uns ermöglichen, den Starkstrom des Aggregats über viele Steckdosen auch für herkömmliche Abnehmer mit Lichtstrom zu nutzen oder mal ein Handy zu laden“, erklärt Olaf Fetz, der Stadtwehrführer von Treuenbrietzen.

Viele Feuerwehrleute spontan bereit

Seine Kräfte aus dem Stadtgebiet werden mit einem Schlauchwagen, dem Einsatzleitwagen und einem Motorrad im Konvoi des Landkreises mit dabei sein. „Gut 20 Leute hatten sich spontan gemeldet, als die Anfrage zum Hilfseinsatz kam“, erklärt Olaf Fetz.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Leute gehen nun auf Tour. „Für uns hat das auch eine besondere Bedeutung, weil wir so etwas von dem zurückgeben können, was wir im August 2018 selbst erfahren durften an Hilfe aus dem gesamten Bundesgebiet bei unserem riesige Waldbrand damals“, sagt der Treuenbrietzener Feuerwehrchef am Dienstag gegenüber der MAZ.

Zwei Tage lang im Einsatz

Im Einsatz sein werden die 125 Katastrophenhelfer aus Potsdam-Mittelmark für 48 Stunden. Eine Ablösung ist nicht mehr geplant aktuell. „Das wäre anders gewesen, wenn unsere Kräfte länger geblieben wären“, erklärt Jens Heinze. Ursprünglich sei mal von fünf Tagen im Krisengebiet die Rede gewesen. Nun kehren die Einheiten am Sonnabend oder in der Nacht zu Sonntag zurück.

Klar ist jedoch schon jetzt, dass am Sonntag andere Kräfte der Medical Taskforce (MTS) des Landkreises ebenfalls nach Rheinland-Pfalz verlegt werden. Dort werden die aus verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen rekrutierten ehrenamtlichen Helfer beim Transport von verletzten Menschen helfen. „Circa 40 andere Leute gehen dann mit zehn Fahrzeugen ebenfalls für 48 Stunden in das Krisengebiet“, erklärt Kreisbrandmeister Jens Heinze.

Von Thomas Wachs