Hochwasserhilfe: Konvoi mit 125 Helfern aus Potsdam-Mittelmark verabschiedet

Beelitz

Jetzt sind die vielen Helfer auf der Piste. Am Mittwochabend wurden 125 Einsatzkräfte aus Potsdam-Mittelmark verabschiedet zu ihrem Hilfseinsatz im Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Vom Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises in Beelitz-Heilstätten aus begaben sich 30 Fahrzeuge auf die gemeinsame Nachtfahrt in den Westen Deutschlands.

Zur Galerie Am Mittwochabend sind 125 Helfer aus Potsdam-Mittelmark am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten zum Einsatz in der Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz verabschiedet worden.

Auf die gut 600 Kilometer lange Strecke gingen 22 Feuerwehrfahrzeuge aus Reihen der Brandschutzeinheit Potsdam-Mittelmarks. Mit im Tross sind zudem auf Anhängern verladene Kräder der Motorradstaffel, die Sondereinsatzgruppe Versorgung der Johanniter-Unfallhilfe aus Bad Belzig sowie neun Kräfte der Ortsgruppe Bad Belzig vom Technischen Hilfswerk (THW) und eine Abordnung mit Sanitätern und Fahrzeugen der Medical Taskforce des Landkreises.

Ankunft am Morgen am Nürburgring

Ihr erster Termin ist um 8 Uhr die Ankunft im zentralen Sammelpunkt der Hochwasserhelfer am Nürburgring. Von dort aus werden die Helfer aus Brandenburg eingebunden in die Arbeiten zur Bewältigung der Naturkatastrophe. Es geht um Aufräumarbeiten aber auch technische Unterstützung beim Wiederaufbau der massiv von den Wasserfluten zerstörten Infrastruktur.

„Die Einsatzkräfte sollen im besonders stark betroffenen Landkreis Ahrweiler unterstützen“, erklärt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung. Zunächst ist der Einsatz vor Ort auf rund 48 Stunden ausgelegt. Es gehe unter anderem darum, „an gefährdeten Dämmen oder Gebäuden die Lage zu erkunden, Aufräumarbeiten zu unterstützen und wichtige Infrastrukturen wieder herzurichten“, sagt Kreisbrandmeister Jens Heinze.

Trotz Einsätzen pünktlich zur Stelle

Einige der Helfer waren noch kurz vor ihrem Hilfseinsatz in der Ferne gefordert zu Großeinsätzen in ihren Heimatgebieten. So in Schlalach, wo Kräfte aus dem gesamten Amt Niemegk sowie den Städten Bad Belzig und Treuenbrietzen beim Großbrand eines Kuhstalls in Schlalach eingebunden waren bis zum Nachmittag. Im Raum Werder/Havel war zudem ein Ackerbrand zu löschen, der auch Wohnhäuser in Glindow bedrohte. Trotzdem waren sie am Abend pünktlich alle zur Abfahrt bereit.

Am Mittwochabend sind 125 Helfer aus Potsdam-Mittelmark am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten zum Einsatz in der Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz verabschiedet worden. Quelle: Thomas Wachs

Verabschiedet worden waren die Männer und Frauen der Einsatzgruppe auch von hochrangigen Vertretern der Politik. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) verwies darauf, dass es sich bei den Geschehnissen in Rheinland-Pfalz „um eine Umwelt-Katastrophe von nationalem Rang“ handele. Daher sei für das Land Brandenburg schnell klar gewesen, dass es Hilfe leisten möchte. Die Einheit aus Potsdam-Mittelmark sei die erste große Abordnung des Landes.

Dank für erhaltenen Hilfe

Bereits ausgesendet habe Brandenburg einen Polizeihubschrauber sowie einen mobilen Funkmast für die Sicherstellung des Telefonverkehrs. „Wir erinnern uns hier jetzt auch an die Hilfen, die wir damals aus Rheinland-Pfalz erhalten haben, als Brandenburg mit Flutkatastrophen zu kämpfen hatte“, so Stübgen.

Am Mittwochabend sind 125 Helfer aus Potsdam-Mittelmark am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten zum Einsatz in der Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz verabschiedet worden. Das THW Bad Belzig ist mit zwei Wagen und neun Leuten dabei. Quelle: Thomas Wachs

Michael Koch, der Landesbranddirektor, kündigte weitere Hilfen für das Hochwassergebiet im Westen Deutschlands an. „Dafür haben wir jetzt Konzepte erörtert“, sagte der oberste Feuerwehrmann des Landes. Den Männern und Frauen die Sondereinheiten wünschte auch er eine gesunde Rückkehr.

Große Resonanz in kurzer Zeit

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD) dankte für die hohe Einsatzbereitschaft der mittelmärkischen Feuerwehrleute und anderen Einsatzkräfte. Binnen von drei Stunden nach der Abfrage war „eine enorme Resonanz“ zu verzeichnen.

„Wir hätten sofort doppelt so viele Leute in das Katastrophengebiet schicken können“, sagte Kreisbrandmeister Jens Heinze. Er sei extrem stolz und dankbar auf die Männer und Frauen aus den Reihen der Einsatzkräfte. „Wir können so nun etwas von dem zurückgeben, was wir auch 2018 bei den großen Waldbränden hier im Landkreis an Hilfe erfahren haben“, so Heinze.

Am Mittwochabend sind 125 Helfer aus Potsdam-Mittelmark am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten zum Einsatz in der Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz verabschiedet worden. Vize-Kreisbrandmeister Andy Laube führt den Konvoi. Quelle: Thomas Wachs

Sein Stellvertreter Andy Laube führt nun den Konvoi mit 30 Fahrzeugen an. „Das ist schon eine besondere Herausforderung, weil es so viele verschiedene Fahrzeuge sind“, sagte der Tour-Leiter der MAZ. Auf dem Weg zunächst über die Autobahn 9 und dann weiter nach Südwesten werde es die Nacht über alle 200 Kilometer einen Tankstopp geben müssen.

Herzlicher Abschied an der Strecke

Schon am Beginn der langen Strecke sind die Einsatzkräfte in Beelitz-Heilstätten von vielen Schaulustigen und winkenden Menschen herzlich verabschiedet worden in das Katastrophengebiet.

Unterwegs gab es dann schon auf den ersten Kilometern Überraschungen, als sich Familien und Angehörige der örtlichen Feuerwehr in Linthe sowie später dann auch bei Neuendorf auf Autobahnbrücken postiert hatten, um ihre Kameradinnen und Kameraden zu verabschieden.

Letzter Gruß vor der Landesgrenze

„Hier so kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt ist das eine gute Stelle, dachten wir uns“, sagt Lukas Kühne, der Wehrführer von Dahnsdorf-Kranepuhl. Er war gemeinsam mit 21 Leuten aus der Feuerwehr Niemegk und von der Jugendabteilung bei Neuendorf auf einer Brücke angerückt mit drei Fahrzeugen. Winkend und mit Blaulicht gab es den Gruß für die Einsatzkräfte.

Am Mittwochabend sind 125 Helfer aus Potsdam-Mittelmark am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten zum Einsatz in der Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz verabschiedet worden. Bei Neuendorf verabschiedeten Niemegker Feuerwehrleute den Konvoi von einer Brücke über die A9 aus als Überraschung. Quelle: Thomas Wachs

Diese erwiderten die Überraschung ihrerseits mit Signalen, Lichthupen und frohem Winken aus den Einsatzfahrzeugen. Diese rollen nun die ganze Nacht über bis ins Katastrophengebiet. Nach zwei Tagen harter Arbeit werden sie am Samstag oder Sonntag dann wieder in der Heimat zurück erwartet.

Von Thomas Wachs