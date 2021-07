Vor allem alte Hunde in einem schlechten Gesundheitszustand kommen derzeit auf dem Tierhilfe-Hof „Samtschnute“ in Wiesenburg an. Der Zulauf an Abgabetieren im Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg ist groß. Gründe sind oft finanzielle Sorgen oder Zeitnot nach der Corona-Pandemie. Doch auch weniger Pensionen in der Region sind in der Urlaubszeit ein Problem für Tierbesitzer.