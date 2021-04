Hoher Fläming: Zwei erstklassige Musiker-Mädels überzeugen bei „Jugend musiziert“

Bad Belzig

Wenn Kinder zu Virtuosen an klassischen Instrumenten werden und an ihrer Professionalität kaum Zweifel lassen, sich wie bei einem großen Konzert voll konzentriert nur abstimmende Blicke zuwerfen und ganz eins sind mit der Musik, dann sind sie bereit für „Jugend musiziert“. Abgeräumt haben vor Kurzem zwei junge Talente aus dem Hohen Fläming und Schülerinnen der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark. Während Mathilda Hensky aus Börnecke nahe Görzke nahezu jährlich Preise einheimst, war es für Marlene Jäger aus Mühlenfließ im Amt Niemegk die erste Teilnahme, dann noch unter besonderen Corona-Bedingungen und dennoch preisgekrönt.

Digital statt vor der Jury, kein Applaus, keine Ahnung, wie der Auftritt ankam: „Ich finde die diesjährigen Teilnehmer verdienen besonders großen Respekt“, schickt Nicolas Bajorat, Regionalleiter der Kreismusikschule in Bad Belzig, voraus. Denn auch die Proben waren bekanntlich an viele Bedingungen geknüpft. Singen gar zeitweise verboten. Die Aufzeichnungen für die Teilnehmer-Videos konnten mit Abstand aber doch teils in der Musikschule gedreht werden. Und dann gleich für den Landeswettbewerb, also die zweite Stufe, denn die regionalen Ausscheide fanden aufgrund der Pandemie nicht statt.

„Es war schön, auch wenn ich nicht bei einem Wettbewerb vor Ort sein konnte“, erinnert sich Marlene Jäger an ihr Debüt beim bundesweiten Wettstreit um den talentierten Musikernachwuchs von „Jugend musiziert“. Seit nunmehr sieben Jahren spielt sie Gitarre und präsentierte an den Saiten spanische Stücke wie zum Beispiel einen Bolero, ein spanischen Tanz im Dreivierteltakt, in der Kategorie „Gitarre solo“. Sie mag die temporeichen Nummern, die das Feuer und fröhliche Lebensgefühl aus Südeuropa mitbringen. „Ich hatte nach dem Einreichen so gar kein Gefühl“, schildert sie die Abgabe ihres digitalen Beitrags und wartete gebannt vor dem Laptop, bis Ende März endlich die Ergebnisse online gingen.

Marlene Jäger trat beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert" in der Kategorie Gitarre solo an.

Mitstreiterin Mathilda Hensky ist schon ein kleines Sternchen im Landkreis. Zum siebten Mal zeigte sie ihr Können im landesweiten Wettbewerb. „Ich mag es, Duos zu spielen“, erzählt die heute Elfjährige, die bereits mit vier Jahren begann, erst Klavier und kurz darauf auch Violine zu spielen. So hatte sie für die Wettbewerbskategorie „Duo: Klavier und ein Streichinstrument“ Partner Laurenz Thümmler an ihrer Seite. Zu hören war unter anderem ein Phantasiestück für Klavier und Violine von Komponist Robert Schumann. Begonnen hat sie einst mit der zweitkleinsten Geigengröße, heute musiziert sie mit einer 3/4-Geige, also der Zweitgrößten.

Eine kleine Vorahnung über ihr Abschneiden bekamen die Teilnehmer über Beratungsgespräche im Anschluss durch Experten, die ihren Auftritt unter die Lupe nahmen. Auch diese finden im Normalfall vis-á-vis statt und mussten online geführt werden. Beide Schülerinnen proben täglich etwa eine Stunde. Marlene nutze die Aufzeichnung bereits im Vorfeld, um eigene Schwächen besser ausmachen zu können und hier und da zu perfektionieren. „Das war eine gute Übung.“

Musik trägt durch die Pandemie

Und siehe da, beide räumten in ihren Kategorien einen ersten Preis ab. Ein schöner Lohn fürs Durchhalten beim Üben und ein Zeichen, dass Musik durch die Pandemie tragen kann und eher noch bestärkt, motiviert und Talent über sich hinaus wachsen lässt.

Von 36 Teilnehmern der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark „Engelbert Humperdinck“, wurden 28 zu Erstplatzierten ihrer Kategorien beim brandenburgischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. 13 Musikschüler werden zudem am Bundeswettbewerb teilnehmen. Die erschwerten Bedingungen der Pandemie, die nur in Ausnahmefällen je nach Altersklasse mit Präzenzauftritten, größtenteils aber mit digital eingereichten Beiträgen arbeitete, machten diesen Wettbewerb 2021 zwar zu einem anderen, aber genauso vielfältigen, mit ebenso stolzen Siegern.

