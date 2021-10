Potsdam

Etwa 900 junge Potsdamer nehmen jedes Jahr an den Jugendfeiern teil, die der Humanistische Regionalverband (HVD) anbietet und organisiert. Seit dem 15. Oktober können sich Schüler der 7. Klasse für das Feierjahr 2023 anmelden. Der Meldestart sei sehr gut angelaufen, freut sich Schatzmeisterin Karina Berg. Nach 25 Jahren habe man sich einen Namen gemacht in Potsdam. Der Verband, darauf legt Berg wert, pflegt eine humanistische Feierkultur. „Wir weihen nicht, wir feiern“, macht sie den Unterschied zur Jugendweihe deutlich.

Vorbereitung mit humanistischen Werten

Der Höhepunkt des Jugendfeierjahres ist zweifelsohne das große Fest. Doch auf dem Weg dorthin bietet der Verband ein umfangreiches sechsmonatiges Vorbereitungsprogramm an. Mit diesem Programm werden den Schülern humanistische Werte, wie Menschlichkeit, Toleranz oder Zivilcourage vermittelt.

Sie bekommen zudem die Möglichkeit, über sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft nachzudenken. „Wie möchte ich wahrgenommen werden in der Gesellschaft?“, „Wie bewege ich mich in der Gesellschaft?“, „Was für einen Beitrag kann ich für die Gesellschaft leisten?“ – solche Themen spielen eine Rolle. Dabei geht es nicht nur philosophisch und theoretisch zu. Berg umschreibt das so: „Erwachsen zu werden, ist nicht nur eine ernste Angelegenheit. Erwachsene haben auch Spaß. Das wollen wir auch vermitteln.“

Vater mit Tochter bei einer Jugendfeier des Humanistischen Bundes. Quelle: Konstantin Börner/Humanistischer Bund

Für das Programm hat der Verband eine Reihe Partner gewonnen. Die Stadt Potsdam gehörte ebenso dazu wie die IHK, die Polizei oder die Barmer Ersatzkasse. Allen Partnern geht es darum, den Jugendlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich auszuprobieren. Der aktuelle Programmkatalog entsteht gerade noch und wird zwischen 30 und 35 Angebote enthalten. Ein Näh- und ein Tanzkurs gehören ebenso dazu, wie ein Workshop für das perfekte Make-up oder Aufklärung zum Thema Drogen. Auch an die Eltern wird gedacht. Sie können sich zum Thema „Sucht – so schlimm ist es nicht, oder?“ informieren. Pflicht ist die Teilnahme am Vorbereitungsprogramm allerdings nicht.

Digitale Show in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat auch bei den Jugendfeiern Veränderungen mit sich gebracht. Das Interesse, so Berg, sei aber gleich groß geblieben. Inhalte wurden stärker nachgefragt. Präsenzveranstaltungen, wie zum Beispiel ein Besuch im Landtag, seien nicht möglich gewesen. Manch Partner habe stattdessen Onlineangebote gemacht.

Online habe letztendlich auch die große Feierstunde stattgefunden. Wobei Berg betont, dass sei nicht irgendeine langweilige Zoom-Konferenz gewesen. Stattdessen gab es eine richtige Show mit Livemoderation und Grußbotschaften von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und dem Rammstein-Drummer Christoph Schneider. Die Eltern hatten vorher Buch, Urkunde und Blumen bekommen. So bekamen alle Teilnehmer diese Dinge zur gleichen Zeit – nur eben von ihren Eltern.

Wege zum Erwachsen-Sein Um den Weg zum Erwachsen-Sein feierlich zu begehen, gibt es unterschiedliche Angebote. Die evangelische Kirche feiert die Konfirmation. Mit ihr sagen die Jugendlichen Ja zum Glauben. Die Konfirmation hat sich mit der Reformation entwickelt. In der Vorbereitung auf die Konfirmation verbringen die Jugendlichen viel gemeinsame Zeit. Auch die Jugendweihe markiert einen neuen Abschnitt im Leben. Der Tag eigne sich, um zu reflektieren und innezuhalten. In Brandenburg organisiert der gemeinnützige Verein Jugendweihe Berlin/Brandenburg seit 1990 die Weihen in der 165-jährigen Tradition – weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig. Die beiden Begriffe Jugendweihe und Jugendfeier bezeichnen in ihrer Bedeutung die gleiche Festveranstaltung. Seit der Deutschen Einheit wird das Wort Jugendfeier in der Bundesrepublik Deutschland häufiger verwendet, um sich von der politisch instrumentalisierten Jugendweihe in der ehemaligen DDR abzusetzen. Der Humanistische Verband sieht den Unterschied jedoch nicht nur im Namen. Vielmehr beruhe die Jugendfeier auf der humanistischen Weltanschauung.

Obwohl es unglaublich viel positives Feedback auf diese außergewöhnliche Feierstunde gab, wünscht sich Berg, dass 2023 wieder alle gemeinsam feiern können. Die Art und Weise der Feierstunde hätte sich im Übrigen in den vergangenen 10 bis 20 Jahren kaum verändert, hat Berg registriert. Sie seien vielleicht etwas jugendlicher und frischer und nicht mehr so steif. Doch Eltern und Familie säßen noch immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge im Saal mit dem Bewusstsein, dass ihre Kinder jetzt erwachsen werden. Anmelden können Eltern ihr Kind per Mail an jugendfeier@hvd-potsdam.de.

Die Feierstunde kostet je Teilnehmer 130 Euro. Ein Sozialrabatt von 25 Euro ist möglich. Gäste zahlen 16 Euro für ihre Karte. Für die Veranstaltungen aus dem Programm werden zwischen Null und 60 Euro fällig. 60 Euro kostet die gemeinsame Ganztagesfahrt.

Von Elvira Minack