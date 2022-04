Werder (Havel) / Potsdam

Sieben Jahre lang war „Joy“ vermisst gemeldet; jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Jemand brachte die Mischlingshündin am Mittwoch letzter Woche zum Tierarzt in Werder und reklamierte sie für sich, doch er bekam sie nicht. An seiner Geschichte stimmte einfach nichts.

Der Suchdienst Tasso hatte die Vermisstenanzeige aufgegeben: Joy heißt die Hündin, ein Mix aus belgischem, holländischem und deutschem Schäferhund, wegen der ursprünglich belgischen Herkunft auch Malinois genannt.

Die Chip-Nummer bei Tasso führt zu Besitzern, die verschwunden sind. Quelle: Tierrettung Potsdam

Sie ist gechippt und hat also eine Transponder-Nummer, die im Normalfall im Tasso-Register zum Eigentümer führt, doch die Besitzer sind nach all den Jahren weggezogen und unerreichbar, haben vermutlich jede Hoffnung aufgegeben und dabei vergessen, ihren Umzug auch bei Tasso anzugeben. Einen Namen wollte Tasso der MAZ nicht sagen, auch keinen Wohnort – Datenschutz. Also sucht jetzt die Tierrettung Potsdam die Besitzer und hat Joy in ihr Tierheim Wiesenburg geholt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwoch war die Hündin in der Notaufnahme einer Werderaner Tierarztpraxis vorgestellt worden. Man habe das Tier frei laufend in einem Wald gefunden, behauptete der „Finder“, der den Hund offenbar behalten wollte. Joy – zu der Zeit namentlich noch nicht bekannt – wurde routinemäßig untersucht; sie hatte „ein paar Baustellen“, sagte eine Veterinärin später gegenüber der MAZ, sei aber im Übrigen gesund und auch normal genährt. Niemand aber glaubt, dass Joy im Wald gelebt hat, nicht die Tierrettung, nicht die Werderaner Ärztin, die nicht genannt sein will, weil der „Finder“ sie bedroht.

Der Tierrettung zufolge stellte sich beim Abgleich der Personendaten des Mannes heraus, dass gegen ihn ein Tierhaltungsverbot verhängt ist. Er bekam das Tier also nicht und tauchte wenig später mit einem anderen Mann in der Praxis auf, der sich als Besitzer ausgab. Man prüfte auch diesen Namen ab und erfuhr bei Tasso, dass er nicht der Besitzer ist. Er konnte auch keinerlei Beleg angeben. „Als Hundehalter hat man einen Impfausweis“, sagt die Potsdamer Tierärztin Michaela Ebeling, die Mitglied der Tierrettung ist: „Oder man hat Bilder von dem Hund auf dem Handy.“ Nichts dergleichen gab es.

Die Hündin leidet im Tierheim

Die Vorschrift sagt, dass der Hund sechs Monate in Obhut bleiben muss, ehe er vermittelt werden kann. Doch die Tierrettung beschreibt Joy als „sensibel. Sie leidet sehr im Tierheim.“ Ebeling zufolge ist es auch möglich, sie unter Vorbehalt abzugeben: Sollte sich doch noch der wirkliche Besitzer finden und Anspruch auf das Tier erheben, bekäme er es auch zurück.

Von Rainer Schüler