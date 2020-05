Für 615 Schüler fallen Jugendfeiern 2020 aus

Brandenburg/H

Für 615 Schüler in der Region fallen die Jugendfeiern in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Allein 390 Jungen und Mädchen sind in der Stadt Brandenburg betroffen. Sie hatten die Festveranstaltungen und dazugehörigen Seminare beim Humanistischen Regionalverband Brandenburg an der Havel/ Bad Belzig gebucht. Dessen Geschäftsführer Axel Krause kündigte jetzt an, dass die Feiern zwischen März und Mai 2021 nachgeholt werden sollen. Entsprechende Schreiben seien an die Eltern herausgegangen.

Allein an diesem ersten Maisamstag waren drei Großveranstaltungen im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg geplant. Am 9. Mai sollten in Bad Belzig die Jugendfeiern für die dortigen Teilnehmer zelebriert werden. Wichtig waren dem Veranstalter und vielen Eltern, dass die Feiern in der warmen Jahreszeit stattfinden sollen.

30 Jahre Jugendfeiern

Für den Verband, der seit 30 Jahren Jugendfeiern anbietet, wird es kritisch. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Krause. „Der Verband, besonders die Geschäftsbereiche Jugendfeiern und Bollmannsruh, ist in seiner Existenz bedroht.“ Diese Bereiche kommen komplett ohne öffentliche Förderung aus. „Wir haben Corona-Hilfen beantragt. In Bollmannsruh sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.“ Der Verband beschäftigt 50 Mitarbeiter und 20 weitere im Kiez Bollmannsruh.

„Wir hätten an diesem Maiwochenende drei Tage durchgearbeitet mit dem Hexenabend und drei Jugendfeiern“, so der Geschäftsführer. Streetwork und Schulsozialarbeit jedoch laufen weiter.

Axel Krause zufolge zeigten sich die von den Jugendfeier-Absagen betroffenen Familien verständnisvoll. Den finanziellen Schaden, der dem Humanistischen Regionalverband entstanden sei, könne er noch nicht beziffern. Es gehe um Einnahmeausfälle, so Krause. Den betroffenen Familien werden hingegen keine weiteren Kosten entstehen. Die Jugendfeiern waren in Brandenburg an der Havel, Bad Belzig, Ludwigsfelde und Rangsdorf geplant.

Politiker als Festredner

Alleine im Audimax der Technischen Hochschule wären jeweils rund 600 Gäste zusammengekommen, sagt Axel Krause. „Es war klar, dass solch große Veranstaltungen als letzte wieder frei gegeben werden und auch im Herbst wohl nicht stattfinden dürfen.“

Gäste bei einer Jugendfeier des Humanistischen Regionalverbandes im Frühjahr 2019 im Audimax der Technischen Hochschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Als Festredner hatten die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Linke), der Brandenburger Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser, der Generalsekretär der brandenburgischen SPD Erik Stohn und der früherer Sozialminister Günter Baaske zugesagt. Baaske sollte in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig die Festansprache halten. Künstlergruppen waren für die Feiern vom Verband gebucht worden.

Schon Mitte März sagte der Verband sämtliche Jugendfeier-Kurse ab. Dazu zählte auch ein Vortrag zur Pubertät im Bürgerhaus Altstadt. Im Dezember nahm der Verband noch Anmeldungen zur Jugendfeier an. Auftakt war im Oktober eine Party als Start in die Jugendfeier-Saison 2020.

Von Marion von Imhoff