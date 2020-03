Reparieren Sie das Dach, bevor es Ihnen auf den Kopf fällt

Potsdam

Wenn es nebelig und regnerisch ist, finden wir es toll, uns vor dem Kamin auf dem Sofa einzuigeln und es uns gemütlich zu machen. Wohl auch, weil es freiwillig ist. Jetzt müssen oder sollen wir zu Hause bleiben – und das, wo es endlich zu regnen aufgehört hat und Frühling wird. Wie schützt man sich also am besten davor, dass einem in den eigenen vier Wänden die Decke auf den Kopf fällt, während draußen die Sonne scheint? Die MAZ macht Ihnen hier ein paar Vorschläge – vielleicht ist ja etwas für Sie dabei. Details gibt es auf dieser Seite zu dem einen oder anderen Thema auch noch in den nächsten Tagen und Wochen.

1. Genießen Sie Kultur

Auch wenn die Konzertsäle und Opernhäuser geschlossen haben, brauchen Sie nicht auf Star-Dirigenten und Spitzenmusiker zu verzichten. Streaming-Angebote geben Ihnen fast das Gefühl, dass Sie live dabei sind. Natürlich fehlt das Klatschen der anderen Zuhörer an der falschen Stelle, das Räuspern und Niesen hinter Ihnen, aber dafür können Sie sich den Dirigenten Daniel Barenboim im Schlafanzug oder Geigerin Anne-Sophie Mutter während des Zwiebelschneidens in der Küche anhören und ansehen.

Daniel Barenboim gibt es auch digital. Quelle: promo

Auch die tollsten Ausstellungen der Welt geben zumindest einen kleinen Einblick in das, was Sie in Ihren Sammlungen so zu bieten haben. Das Gute daran, wenn Sie diese virtuell besuchen: Keine Warteschlangen, keine Eintrittskosten und keine Sicherheitskontrollen beim Eintritt.

2. Lernen Sie Sprachen

Sie wollten schon immer Französisch lernen? Japanisch? Hindi? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Durch die verschiedenen Angebote in Apps und im Internet finden Sie mit Sicherheit jene Methode, die Ihnen am besten liegt, um die Sprache Ihrer Wahl zu lernen. Durch die virtuelle Grenzenlosigkeit können Sie dann auch gleich Ihre neu erlernten Fähigkeiten auf fremdsprachigen Webseiten erproben. Vergessen Sie nicht, einen Radio- oder Fernsehsender in der neu erlernten Sprache zu streamen und über die sozialen Medien Muttersprachler als Freunde zu finden. Und wenn Sie doch mal was nicht verstehen – Google Translator und ähnliche Seiten helfen unkompliziert weiter.

3. Trennen Sie sich von Überflüssigem

Jetzt ist die beste Zeit, um alles zu machen, was Sie schon immer vor sich hergeschoben haben. Bei den meisten von uns ist das wohl das Ausmisten. Alte Socken, deren Gummibund schon knistert, Hosen, in die man schon lange nicht mehr reinpasst, Pflegemittel, bei denen sich die einzelnen Bestandteile bereits voneinander absetzen, Lebensmittel, von deren Ablaufdatum man hofft, dass es noch in diesem Jahrtausend ist – man muss nicht alles wissen, was man so besitzt. Doch bekanntlich fühlt man sich erleichtert, wenn man sich von Überflüssigem trennt. Leider findet man nur nie Zeit dafür.

Marie Kondo beschreibt Zusammenlegetechniken. Quelle: picture alliance/AP Photo

Jetzt haben Sie sie. Suchen Sie sich eine Strategie aus, nach der sie vorgehen möchten: Zimmer für Zimmer? Nach Marie Kondo? Einfach alles weg, was Sie zwei Jahre nicht mehr in der Hand hatten? Egal – aber machen Sie es. Danach haben Sie viel Platz, den Sie wieder mit neuen Sachen auffüllen können, sobald wir alle wieder shoppen dürfen.

4. Machen Sie etwas Schönes

So ein bisschen „neues Biedermeier“ und „Hygge“ hat ja noch niemandem geschadet – und gut für das Seelenwohl ist es noch dazu, wenn man sich mit Schönem umgibt. Wenn Sie gerne schreiben und zeichnen, könnten Sie sich mit Handlettering beschäftigen, also mit dem handschriftlichen Gestalten, oder Journaling. Dabei werden Tagebücher oder Kalender kreativ genutzt. Erinnerungen können besonders liebevoll mit Scrapbooking verarbeitet werden.

Osterdeko macht gute Laune. Quelle: Helge Treichel

Wer gerne dekoriert, kann die Jahreszeit zum Anlass nehmen und die Wohnung entsprechend frühlingshaft oder österlich gestalten. Kinder helfen dabei sicher auch gerne. Am besten, Sie legen dabei auch eine schöne CD ein, die gute Laune macht.

5. Setzen Sie ein Projekt um

Zugegeben, der vorige Tipp war wohl tendenziell eher etwas für Frauen, aber vielleicht finden sich hier auch Männer wieder. Nehmen Sie sich ein Projekt vor. Vielleicht wollten Sie schon immer ein Baumhaus bauen? Einen Gemüsegarten anlegen? Den Dachboden ausbauen? Das neueste Flugzeugmodell bauen? Ein Star-Wars-Universum von Lego aufbauen? Eine Modelleisenbahn-Welt erbauen? Jetzt haben Sie die Chance dazu.

Alternativ können nun aufwendige Handarbeits- oder Bastel-Projekte begonnen oder endlich fertig gestellt werden. Wer mit dem Stricken oder Häkeln anfangen möchte, findet dazu tolle Tutorials etwa auf Youtube. Sogar Instrumente kann man so zu lernen beginnen – man sollte nur das passende zu Hause haben.

Der Raumschiffjäger aus der Star Wars-Saga im Legoland wiegt mehr als 20 000 Kilogramm. Ob Sie so viel Zeit haben? Quelle: Foto: Legoland Deutschland/dpa-tmn

Sie sehen – Ideen gibt es viele und noch mehr. So wurden etwa Themen wie Sport, Kinder oder Genießen noch gar nicht angesprochen. Doch das finden Sie hier mit Sicherheit auch noch. In den nächsten Tagen. Wir haben ja jetzt ausreichend Zeit dafür.

Von Konstanze Kobel-Höller